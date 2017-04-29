美国女作家少女时期遭性侵 自身经歷写成小说出版 国际新闻

林奕含女作家自缢身亡消息，震惊各界。而在美国，有一名女作家诺尔（Jessica Knoll）也曾经在少女时期惨遭性侵，她也将她的自身经歷写成小说出版。

2015年5月，诺尔将过去的自身经歷集结成册出版《最幸运的女孩》（Luckiest Girl Alive: A Novel）一书，虽然在书本封面上已注明这是本「小说」（A Novel），但在者本书爆红之后，诺尔也坦承这本书中主角的遭遇其实就是发生在她自己身上的自身经验。

书中主角在高中时期遭到轮暴，幸运生还的主角在长大之后有着人人称羡的好工作、帅气未婚夫，但却在结婚前夕回想起这个藏在她心底的疮疤，让她开始检视自己的完美人生，并寻找自我的过程。

诺尔在去年接受美国《纽约时报》访问，诺尔说，自己在15岁遭到性侵，之后人生就变了调。性侵前的她，是一个活泼开朗、热爱运动跳舞的女孩，但在性侵后，她开始封闭自我，变得孤立，变得无法与人群接触。但诺尔说，令她最难过的，是部分班上同学没有把她当受害者，「他们嘲笑我，甚至骂我是垃圾贱人，我被当成了罪人，好像我罪有应得」。

诺尔也说，她没有对施暴者采取行动，施暴者也没有得到什么报应，她也没有把施暴者的名字放在小说中，她说：「羞辱他们不是我的重点。」诺尔也坦言，自己一直到大学、出社会工作，那份封闭之心迟迟无法敞开，在大学无法和其他同学一样，自如地去参加派对。她毕业后进入亲子杂志社工作，最后进入女性杂志成为资深编辑，这时她才决定将自己的亲身经历，转变成为小说的文字。