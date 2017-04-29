无用无助的丈夫和父亲 建利式记录

文：陈建利

回到妹妹家，我们两人都有种虚脱的感觉，别说没胃口吃午餐，就连走路都没什么力气了。

“好好睡个觉吧。”安慰的话说了太多，这则是我现在唯一能说的话。我们两人躺在床上，虽然闭着眼，但怎么也无法入睡。有谁能在经历这样的事情后可以大睡一场呢？

从怀孕开始时的宫外孕惊魂，到唐氏筛选检查出现T18爱德华氏综合症的高风险率后，我们已经幸运地逃过了两个悲剧。如今，却又说有什么狄乔治氏症候群（Digeorge ，上一期误写为爱德华氏综合症），我真的不知道我们往后还要遇到什么挫折。

想着想着，眼泪就在眼眶里打转，可是我无论如何也不能在太太面前哭泣，因为她承受的痛苦，肯定比我更深。我们两人就这样闭眼安静地躺着。

“不如，我们离婚吧。你去找一个年轻的女子结婚，生出来的宝宝就不会有事了。真的，我是说真的。”太太突然说出了这句话。这时候，我的眼泪已经无法倒流了，就像泉水般涌了出来。

“我不许你再说这样的话。我可以不要小孩，我更不可能因为要小孩而跟你离婚的。小孩若有事也可能是我的问题，你不能将责任全揽上身，更何况现在根本就还没证明小孩有事。”我坚决地说。

“万一真的有事呢？”太太的话让我无法回答。

我记得以前有在脸书写过这个争议问题。如果知道孩子是唐氏儿，到底要不要将他们生下来？有些人说将他们生下来是错的，有些人说这是生命，父母无权剥夺。而我就认为，如果坚持把唐氏儿生下来，你能确保照顾他们一生吗？就算你承诺照顾他们一生，你能确保你的寿命会比他们长吗？你能确定你承受得了生活因为他们而出现颠覆性的改变吗？你能确保你不会因为承受不了而放弃照顾他们吗？如果你无法确保以上的任何一点，那就应该慎重考虑是否要将他们生下来。当然，在脸书写写自己的观念是非常容易的，可是当我真正面对这个状况时，我却完全没有任何确定的答案。

“我们每个星期都看着他的超声波照片，宝宝那么可爱，如果真的有事，到底我们要放弃他吗？”太太也已经泪流满面。

“老公没有用，老公真的不知道该怎么办。”我抱紧太太，颤抖地大哭着。是的，当时我真的不知道该怎么处理。

我没有办法安抚太太、我没有办法找出解决方案、我没有办法确定往后到底该如何、我没有办法控制自己的泪水……

没错，我是个无助的、无用的丈夫和父亲。（待续）