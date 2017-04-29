人生无常 蕉风椰语

文：天晴

那天早上，看到报章封面刊登车祸命案新闻，一如最近的做法，省略了那新闻，以免看了难过。在外忙了半天返家后，我被告知新闻中的人物原来是黄大叔。

晴天霹雳，新闻标题写的确实是德士司机、妻子和姐姐被撞而不幸身亡，但我万万没想到是黄大叔！前两个星期，我还联络他询问载送服务，那时他在电话另一端表示抱歉，因为早前已答应了载另一名顾客到槟城。

大约是去年6月，我们几个吉打子民首次到浮罗交怡旅游，当时就是请黄大叔载送到吉打港口码头。黄司机老当益壮，思路清晰，非常守时。为免出现临时突发状况，黄司机建议我们提早出门，以免赶车或耽误行程。

回程时，我们从浮罗交怡启程前，告知了黄大叔有关快艇出发的时间。那天，快艇比预定时间提早到吉打港口。我拨电通知黄大叔，请他不用赶，我们可以在等候处等他，结果出乎所料，他告知已预早抵达码头。走出码头，果然看到黄大叔在挥手和我们示意，几个疲累的人心里顿时充满暖意。

黄大叔是区内少数华裔司机的其中一位，通常只载熟客，因为治安每况愈下。

有一次，他破例载了一名在路边截车的青年，青年在车子行驶至红绿灯处时声称忘了带手机，并向黄大叔借用手机。不料，青年在手机到手后开门下车，拔腿就跑，留下没时间反应的黄大叔。

子女笑他为何不以同行的经验为鉴，导致自己中招？他坦言时时警惕，那次是基于信任和怜悯，想要帮助那名青年，结果却上当也没辙。

这么善良、乐天和服务态度一流的司机，驰骋了无数里路，不料却在路上被赶路人撞及且撒手人间，怎叫人不嘘唏？

黄大叔骤逝，提醒我们，无常随时会到来。生命中的每一天、每一分、每一秒其实不是必然的，只是忙碌于生活的我们，往往忘了这生命最初的定律。