案件逐年增加 非法投资3年骗近4亿 国内新闻

（吉隆坡29日讯）警方揭发在过去3年内，受骗参与非法投资活动的案件逐年增加，这些事主共损失近4亿令吉，平均每人遭骗逾20万令吉！

全国警察商业罪案调查局总监拿督阿克里沙尼揭露，2015年至今年4月，警方接到1883宗投资诈骗案，涉及数额高达3亿7910万令吉，令人感到震惊并已敲起警钟。

他说，这种情况自在2015年起，已有上升的趋势。

“我们在2015年共接获408宗共高达7010万令吉损失投报；去年更增至1151宗，造成的损失更是高达2亿1030万令吉。”

“在今年首4个月，我们已接获324宗造成9870万令吉损失投报；单单首3个月已有237宗案件，损失更高达9040万令吉。”

阿克里沙尼接受《星报》访问时说，雪州高居投资骗案投报榜首，在2015年，雪州共接获160宗投报，损失金额为1690万令吉，在今年进一步攀升至296宗，投资者面对高达9830万令吉亏损。

他说，截至今年4月，雪州还是盘据榜首，共有98宗涉及1770万令吉投报。

他透露，至于吉隆坡及槟城则分别名列第二及第三位，今年首4个月，接获的投报分别有44及42宗。

他劝请公众提高谨慎，以免坠入投资陷阱。一般上任何提供高回酬的投资方案是令人感到疑心的，不得不防。

他于星期四揭发，在“解救普通人”（JJPTR）崩盘疑云事件中，迄今只有一人就此事报警，这名事主声称，他于一月在柔佛州武吉甘蜜，通过一名女子介绍下，参与“解救普通人”投资计划，但在日前通过新闻报道，得知这是非法投资活动后，深感受骗，他在投资活动中损失2100令吉。

随着这名事主已于星期二（25日）报警后，警方已正式介入调查此事，并援引刑事法典第420欺骗条文查案。

警方公布的投资诈骗案数据

年份 案件（宗） 数额（令吉） 2015年 408 7010万 2016年 1151 2亿1030万 2017年（至4月） 324 9870万 总数 1883 3亿7910万