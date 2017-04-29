马华与电子出版公司商讨 让华小生网络学马来文 国内新闻

（马六甲28日讯）首相署部长兼马华署理总会长拿督斯里魏家祥透露，马华正与电子出版公司（E-learning）商讨，以网络和电子方式，让华小学生学习马来文的可行性。

他说，不少电子出版公司都不断在创新，如今只需要上网和软件就能学习语言，因此将考虑推广此学习方式，让小学生以更快的方式学习马来文。

他指出，马华公会也曾做过调查，发现有经济能力的家长，都会寻找最好的马来文补习老师，让孩子克服学习此语文的障碍，可见家长对必须掌握好马来文的意识已渐提升。

他今日巡视位于野新的母校育贤小学后，在记者会上这么指出。

询及有关强化各源流学校掌握马来文能力的看法，魏家祥强调，马来文确实是可促进国民团结，甚至也是经商通用的语文，但提升华小生的马文水平，不该只局限在增加节数上。

他说，现在一年级生就得开始学习马来文，国家语文及出版局在这方面已做了不少努力，目前也有电子词典辅助，相信有了这些系统化的教学，现在华小生更容易掌握马来文。

他也说，华小的华巫裔教师教导方式，以及学校课外活动，是提升学生马来文掌握能力的一个好方法。

“比如我本身在小学时，有华巫裔教师教导，从参加讲故事活动开始掌握马来文，升上国中后，透过参与校外活动，以马来语沟通。虽然中学上过预备班，但中五报考大马教育文凭时，马来文也照样拿A。”

他指出，无可否认，一些学生在使用马来语沟通和表达方面，不算流利，但这些弱点，是可以想办法解决的。

魏家指出，可掌握华文、英文和马来文，绝对是一种优势，可至少与世界上70%的国家的族群沟通。

会上，魏家祥宣布拨2万令吉，作为增设育贤小学有盖篮球场的灯光设备，呼吁学生饮水思源。

同时，他见证Orando Holding产业发展公司董事经理拿督黄俊伟，捐献5万令吉给该校作为建礼堂基金。

出席者有该校董事会主席拿督钟谭安、望万区州议员拿督吴俊兑、拿督许金汉上议员等。