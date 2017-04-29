倪可敏针对取消拨款事件 起诉房地部长全国总监 国内新闻

（怡保28日讯）霹雳行动党主席倪可敏针对“房屋部发函勒令取消非国阵国会选区的地方政府工程拨款”事件，起诉房地部部长丹斯里诺奥玛。

霹雳州行动党主席倪可敏周五入禀高庭起诉城市和谐、房屋与地方政府部部长及全国总监，要求高庭发出庭令禁止2造发出“践踏民主，藐视民权”的不合理指示。

倪可敏今日在代表律师兼双溪古月区州议员律师梁卓经、全国社青团总团长兼桂和区州议员黄家和及诚信党署理主席拿督斯里尼查陪同下，到怡保高庭入禀诉状。

也是太平国会议员的倪可敏是唯一的起诉人，并把房地部部长丹斯里诺奥玛及全国总监阿布巴卡，列为第1及第2答辩人。

他说，这封由房地部部长及全国总监于3月17日发出的信函，内容除了指取消非国阵国会选区的地方政府工程即BP 1工程，此项工程由地方政府所进行的小型工程，包括基本设施，信函并指示经批准的拨款也被停止。

他说，上述指示让反对党89个国席下的州议席约2000万名的选民受影响,为了捍卫选民权益，决定诉讼法律讨公道。

出席者包括端洛州议员杨祖强、华都牙也国会议员兼霹州署理主席西华古玛、德彬丁宜州议员黄文标及万里望州议员兼霹雳州行动党妇女组主席林碧霞。