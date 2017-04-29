无党籍新力量团队 揭工程偷工减料有根据 北马新闻

（北海28日讯）针对北海拉惹乌达路灯柱石墩重新拆建，无党籍新力量团队成员李天凤声称，这证明该团队早前揭发该工程涉嫌偷工减料一事，他们是以人命为前题，并非为反对而反对。

无党籍新力量团队成员李天凤周五召开记者会时指出，于今年新春佳节期间，北海拉惹乌达挂灯笼灯柱倒塌事件，该队揭发工程涉嫌偷工减料；然，至今承包商在3天前开始在该路段重新建筑路灯灯柱石墩，证明当局正展开补救工作。

李天凤表示，她在今年2月时，曾向建筑工业发展局作出口头举报。“虽然至今更换的灯柱石墩只有80%符合应有的规格，然而，还是比起之前的工程规划来得安全。”

李天凤也指责负责公共工程事务的林峰成行政议员，身为人民代议士应负起责任，尤其在灯柱倒塌之后应指示展开专业彻查工作，而不是以灯笼较往年大粒或者下雨导致的情况。

“如果保障人民交通安全措施都做不到，那么林峰成也不配做议员。”

“更换灯柱石墩的工程已进行3天，也引起交通阻塞，因而希望道路使用者忍耐。”

无党籍新力量团队包括李天凤、黄秀玲、吴君伦及陈礼福，周五前往正在拆建更换灯柱石墩的路段巡视及召开记者会。