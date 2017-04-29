【柔北区华小华文教学营】魏家祥：马华不准党员 用党招牌玩金钱游戏 国内新闻

（马六甲28日讯）马华署理总会长拿督斯里魏家祥强调，该党不允许党员使用党的招牌或金钱来参与金钱游戏，否则一定采取行动，照章行事，调查及对付有关人士。

“如果有党员通过政党的招牌或金钱，宣传或参与金钱游戏，请把具体证据交给我。”

他说，截至目前为止，并没有任何马华或其他政党的人士使用政党的旗帜来宣传金钱游戏，包括反对党的党员参与。

他认为，大家都有责任拿出良知，提醒其他人勿参与任何金钱游戏。

他今天在马六甲出席柔北区2017年华小华文教学营后，在记者会上，针对近日闹得沸沸扬扬的金钱游戏发言时，如是指出。

他说，全马华人人口有754万人，当中的108万人是马华党员，这也意味着，平均7人之中就有1人是马华党员，如果任何人借用党的名字来危害他人，党必定会照章行事。

魏家祥强调，马华各领袖在此课题上的发言都是出自良知，并无需请示任何领导，马华部长也在内阁会议针对此课题发表谈话。

询及是否有教师涉及金钱游戏时，从1992年便开始处理民众投诉的他说，这25年来，他接获许多关于金钱游戏的投诉，受害者包括专业人士、公务员及会计师等，一些退休老师甚至把老本也投入在金钱游戏，最后血本无归。

“我希望教师们也能以本身的经历来教育学生，教导他们必须脚踏实地。”

至于许多金钱游戏团体，利用移交款项予慈善单位为噱头，他希望各单位代表，如果认为金钱来源不寻常，请三思才接受，勿使用这些充满诅咒及谩骂的金钱，助长歪风。

出席活动者有马华甲州行政议员拿督赖明忠、全国校长职工会柔佛州主席蔡励佳校长、马六甲主席蔡志强校长、马六甲董联会主席杨应俊、中国深圳市如意小学副校长胡红梅及张泰忠老师。