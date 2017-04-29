涉嫌操纵球员踢假球 前国脚教练不认罪 国内新闻

（吉隆坡28日讯）涉嫌以2万令吉操纵球员踢假球，前国脚凯鲁安努亚（43岁）与俱乐部足球教练柏仁古马（49岁），今日被控上芙蓉地庭时否认有罪，获准以1万令吉保外，案展今年5月31日过堂。

第一被告凯鲁及第2被告柏仁古马共面对2项控状，被控于同一日期、时间及地点，即今年3月27日，晚上9时至10时之间，在芙蓉新那旺以1万令吉贿赂大马印裔足球会（MISC-MIFA）守门员莫哈末凯鲁及以1万令吉贿赂足球员哈里华仁，作为在4月7日赛事中，以0比2输给霹雳发展组织（PKNP）球队的酬劳，因而抵触2009年反贪污委员会法令第16（b）（A）条文。

一旦罪成，被告可被判入狱最高20年及罚款贿款总额的5倍或1万令吉，视何者为高。

两人在法官法蒂面前否认有罪，主控官蒂雅娜要求4万令吉保释金，但代表律师在求情时表示，基于第1被告及第2被告较早前已各别缴付5万及2万令吉给反贪会作为保释金，因此希望法官可降低保释金额。

双方代表律师在求情时皆表示，保释金主要是确保被告不缺席每一次的出庭，而且被告在协助调查时都给予高度配合，与此同时，并没有要潜逃的意思。

法官最终允准被告以1万令吉保外候审，而被告必须把护照交给法庭保管外，每月的第一个星期一必须到临近警局报到。

2名被告今早都各别聘请代表律师，第1被告代表律师为苏克里，第2被告代表律师为哥丹南。