舍监鞭脚男童截肢案 11岁男童入土长眠 国内新闻

（新山28日讯）舍监鞭脚男童截肢案，11岁男童莫哈末塔奇阿敏于昨天凌晨12时37分，在家乡哥打丁宜武吉阿平迪慕（Bukit Aping Timur）垦殖区的穆斯林公墓入土长眠，其家属将在下个星期为逝者举行祈祷仪式。

66岁男童祖父阿末莫泰透露，孙子生前的这些日子，犹如坐云霄飞车，先是幸福转为不幸，最后变成哀伤；幸福的是，孙子成功入学梦寐以求的学校，最终却在“被虐待”以后，极欲想摆脱校园。

他叙述，孙子发烧的那段时间，仍坚持要陪同祖父母到峇株巴辖一家医院探望患胃病的姨姨艾玛娃蒂，为她诵读古兰经的经文，姨姨的病痛不久就痊愈了。

他向媒体说，塔奇阿敏是他23名孙子之中，对研究古兰经及伊斯兰教最有兴趣的。

据了解，塔奇阿敏是于今年1月27日入学哥打丁宜甘榜芦骨某私人宗教学校。开始时一切仍看来美好，直到第二个月，阿末莫泰就发现孙子有些不对劲了。

“他恳求母亲把他带出学校，我曾带他到过学校一次，当时他抓住我的手，要我答应他，把他带出学校。他还说‘如果你们都不能帮我，我会逃跑’。”

他说，孙子当时告诉他，他在学校遭以藤条鞭打虐待，不过学校方面不愿让孙子离开，因为孙子是个好学生。

“孙子说，依循古兰经的教义，他不打算怪责任何人。尽管孙子的学业成绩并不是那么理想，但他的古兰经课取得了A。”

该私人宗教学校校长阿哈杜丁说，他不想针对此事作出任何不必要的揣测，在警方进行调查期间，他保持沉默。

“我必须考虑到很多人，包括塔奇阿敏以及其他学生的家人。在学校，我们是一个大家庭，我们将站在一起，面对这个困难时期。”

他补充说，学校通过委任的律师寻求法律意见。无论发生什么事，也不打算对学校采取任何法律行动。唯一遗憾的是，学校聘请了一个曾有犯罪前科的人。

本周三下午2时05分，塔奇阿敏在新山班兰医院重护病房内去世。在病逝的5天前，他的双腿都被截肢，而他当时正与细菌感染作战。

家属选择原谅 冀引以为鉴

“我选择原谅对方，放下仇恨！”舍监鞭脚男童截肢案，11岁男童莫哈末塔奇阿敏的父亲莫哈末卡林说，他已原谅该名鞭打三子的舍监，也不存报复之心，只希望社会大众以这个案例为借鉴。

这名43岁前足球员说，他和家人不会对三子就读的学校采取行动，但会寻求法律的正义。

他希望学校在父母探访孩子方面，能更伸缩性处理，并允许父母经常前往探望孩子。

“根据该宗教学校条规，所有新生在入学40天后，父母才可前往探望。”

他指出，他从未对儿子想要离开该校的要求，置之不理，当他看到儿子日记时，才开始担忧。

“没有父亲会把自己的孩子送去有犯罪前科的学校就读。”

据莫哈末卡林所知，嫌犯有偷窃记录和曾遭监禁长达30个月。

不过，他希望民众不要误解宗教学校，甚至对此类学校感到恐惧。

他说，他还打算将另两名孩子送入该所宗教学校就读。