涉“走捷径”更新外劳证 12“跑腿”落网

（槟城28日讯）反贪会于全国展开肃贪行动，有12名“跑腿”包括两名女性涉嫌“走捷径”，未根据程序在雇主缺席下，获取更新外劳临时工作准证(PKLS)。

反贪会是援引2009年反贪会法令第16(b)(A)条文，与MyEG服务公司联手合作，调查这些不法集团，并发现相关网上更新外劳临时工作准证当中，有涉及贪污滥权现象。随后反贪会于昨日在槟城、霹雳、雪兰莪，以及柔佛4个州属，逮捕了上述“中介人”或代理员，今日也各别将他们押往法庭申请延长扣留。这批被捕者年龄介于33至50岁。

其中两名华裔男子嫌犯在槟城落网，他们分别是MyEG服务公司的代理员(46岁)及另一名是38岁的清洁员工。他们是于今日上午10时30分左右，被反贪会押往槟乔治市推事庭，申请延长扣留5天，直至下周二(5月2日)。

据悉，这些“跑腿”是未根据程序获取有关外劳工作准证，即在网站申请更新工作准证获得批准后，相关雇主必须亲自出席领取有关准证，但实际上他们提供一笔钱，即每项申请价格50令吉至700令吉予相关官员，以在雇主的缺席下“代领”有关准证。

早前移民厅已授权MYEG服务向外籍劳工提供在线续聘临时工作通行证，从2015年5月23日开始，为期5年。反贪会调查主任拿督西米阿都甘尼受询时，证实上述逮捕行动。 他也说，反贪会严正看待此事，因为这将带来不必要的后果，并影响国家的安全。