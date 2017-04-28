槟交通大蓝图计划 吴洑安：无需大幅度填海 北马新闻

（槟城28日讯）槟州民政党财政吴洑安指出，槟城海底隧道与峇东填海计划的填海土地价值都是一平方尺1300令吉，前者成本为63亿令吉，只需填海110英亩，土地价值已是63亿令吉，而槟州交通大蓝图计划的成本为海底隧道成本的5倍（270亿令吉），所以融资的填海计划面积也该只是5倍，即550英亩（110英亩×5），而不是4500英亩。

他解释，融资需要的填海面积只是550英亩，这是因为550英亩填海土地价值合共为310亿令吉（550英亩×4万3560平方公尺×1300令吉），在扣除填海成本24亿令吉（550英亩×4万3560平方尺×100令吉）（100令吉为一平方尺填海成本），以及槟州交通大蓝图所需耗资的270亿令吉，利润或超额16亿令吉。

他强调，融资槟州交通大蓝图的峇东填海计划的面积为4500英亩，填海土地价值合共为高达2550亿令吉（4500英亩×4万3560平方公尺×1300令吉），在扣除填海成本200亿令吉（4500英亩×4万3560平方尺 ×100令吉）及槟州交通大蓝图耗资的270亿令吉后，利润或超额2080亿令吉。

他因此质疑行动党槟州政府大幅度填海，旨在为了能有更多的地卖予他人。他说，填海工程将对环境造成负面的影响，尤其是大型的填海计划，其影响度更大。生态及环境、食物安全系统及渔民的生计皆一一受到影响。

他认为，发展是好的，尤其相关的发展事项关乎于解决州内塞车问题。然而，行动党槟州政府的大型填海计划，将填有高达4500英亩的土地必定会出现上述所提及的负面影响。“因此，我不解，为何行动党槟州政府非得大幅度的填海呢？州政府是要填更多的地来卖，还是为了推行槟州交通大蓝图？”

他是于周四在记者会上，以上述数目的计算，解释他为何提出上述疑问。

吴洑安不解，为何行动党槟州政府不考虑以以下的方式融资槟州交通大蓝图计划呢？

（1）减少填海面积，因为以上述数目计算，只要填有550英亩的土地，即可筹集310亿令吉，足以融资这项计划。

（2） 让槟州发展机构负责这项填海工程。

（3）考虑以其他融资的形式进行这项计划，这包括：（a) 中央政府拨款；（b)州政府拨款；以及（c)银行贷款。