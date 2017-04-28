巴刹小贩向陈宗兴表达不满 抨「下策」政策逾越移民局 北马新闻

（大山脚28日讯）威省市政局宣布禁外籍劳工政策，令许多小贩大为苦恼，巴刹小贩除了批评这是“下策”，亦抨击市局政策已逾越移民局。

大山脚巴刹一位不愿具名的鱼贩表示，外籍员工都在从事本地人不愿做的工作，例如每天凌晨2时就开始工作至中午，除了外籍员工，鲜少本地人愿意投身。

威省市议员陈宗兴周五上午亲身到大山脚巴刹派发调查问卷，不少贩商借此机会表达不满及大吐苦水，对无法聘请外籍员工感到无助。

一名小贩在接过问卷时，怒指这是市局的“下策”，无需再进行民调，之后更将问卷甩在一旁。

译成中文自费打印500份

由于担心一些小贩不懂得上网回应调查，威省市议员陈宗兴自行将原本只有国语版的问卷译成中文，并自费打印出500份派发予小贩。

他说，尽管威省市政局已为该政策设立民调平台，惟3个管道即线上填写、手机程序及脸书皆需通过网络提交。

“一些小贩使用的手机，甚至连拍照的功能都没有，他们如何上网填写回应？”

他举例，早前当局为北海拉惹乌达路扩建工程设立告示牌，呼吁民众向当局提供建议，不过却无人响应，直至市议员亲身走入人群派发问卷，才取得踊跃反应。

他说，由于时间紧迫加上不谙淡米尔文，因此问卷只备有国语及中文版本。

当天，陈宗兴共派出270份问卷予大山脚巴刹及伯公埕小贩，较后将前往甘榜峇汝巴刹及点心城派发问卷。

他呼吁贩商们踊跃填写，当局会参考民调，并在会议上重新探讨有关政策是否尚需修改。

“大山脚巴刹小贩可将问卷填妥后交予盂兰山庄总务江招发、伯公埕小贩可将问卷交到亚合咖啡店或广西福建面档口、甘榜峇汝巴刹可交予罗盛泉、点心城小贩可直接交到柜台。”

陈宗兴表示，他将在下周二上午回到伯公埕收集已填妥的表格。

民众也可登录：online.mpsp.gov.my/soalselidik_pembantu/responden_info.asp、Mympsp手机程序或通过市政局脸书填写调查问卷。