【北海幸福园福德祠庆圣诞暨32周年联欢宴】首长：征收水源附加费 确保槟10年后不断水 北马新闻

（北海28日讯）槟州首长林冠英重申，征收水源附加费，主要是要确保10年后槟州不断水、不制水，槟州人民仍可以继续享有最便宜的水费。

他指出，槟州若拥有便宜的水费，将是继续吸引外资到来的其中优势条件。

他表示，槟州水费最便宜，人民用水时就没有什么感觉、也不节制，因此槟州人民的用水量也是全国最高。

“槟州的森林保护区一寸土地不减，水坝水源充足，但若人口增加，难免面对水源供应不足问题。”

“断水或制水都将对人民造成诸多困扰，因此，我希望槟州人民可以妥善用水，节省用量，也希望目前用水量高的家庭减少使用量。”

林冠英是于周四晚出席北海幸福园福德祠庆福德正神圣诞千秋暨32周年联欢宴会，致词时，如此表示。

彭文宝派100份省水器

另一方面，当晚，掌管槟州环境委员会的行政议员彭文宝派发100份省水器予出席者，并呼吁有需要的人可向槟州供水机构索取。

他亦介绍槟州供水机构的手机应用程序，并促请槟民下载，适时掌握州内水供的讯息。

他也呼吁中央政府，关注水源问题及其对农业与粮食生产影响等问题。

林峰成：每年补贴9100万

掌管槟州工程及基本设施委员会的行政议员林峰成表示，槟州供水机构每年需补贴9100万令吉予家庭用户的用水量。

他说，水源附加费影响约25%的用户，只要人民养成节省用水的习惯，槟州未来才不会面对断水及制水问题。

陈庆华：为社区贡献力量

北海幸福园福德祠庆福德正神圣诞千秋暨32周年联欢宴会大会主席陈庆华指出，每年的联欢宴会为义务团体筹募基金已成为该祠的常年活动，希望从中凝聚善信，共同为社区发展献力量。

他也呼吁福德祠同人以及大伯公的信众，支持将在诗巫举办的大伯公节庆活动，让文化与传统传承。

会上，理事会拨出300令吉，加上现场筹款，合整1000令吉捐予北海双溪浮油义务消防队；款项由理事会主席黄载发移交，林志达接领，众嘉宾见证。

该祠同人亦赠送纪念品予去年招标福物的善信，以示感谢。