林冠英：马来人首相言论 “伊党图煽动种族主义”

（槟城28日讯）针对伊斯兰党重申我国首相需为穆斯林及马来人的言论，槟州首长林冠英认为，伊党企图煽动种族及宗教主义，以巩固自党的地位。

伊党主席拿督斯里哈迪阿旺于较早前所发出的文告中指出，该党领袖将以“获得大部分马来人及其他族群支持”的理由出任首相职位。

林冠英坦言，向来我国的首相人选都是马来人，即使在野党（希联）的首相人选也是拿督斯里安华。因此，他认为，伊党的这番言论似乎给予人们一种印象，即非穆斯林或非马来人有意争取我国首相的职位。林冠英是于今日在其脸书专页上所上载的视频中，这么指出。

同时，他表示，在我国作为一个政党所要代表的应该是所有大马人，而非特定种族或宗教。“不过，伊党明显所要代表的是我国大约60%的穆斯林，而这是非常不健全及不健康的。”

他直言，现在的伊党就好像巫统般，玩弄种族及宗教并引起憎恨，为了就是要巩固自己的地位及势力。此外，他说，相信马来西亚人民所希望看到的是一个能够管理我国经济以及廉洁的首相，以让下一代可以过得更好。