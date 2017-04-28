署理主席吁其他反对党 勿在伊党竞选议席插一脚 北马新闻

报道:黃瀟慧、胡志明、林素音

(亚罗士打28日讯) 伊斯兰党全国署理主席拿督端依不拉欣呼吁，其他反对党在来届大选不要在伊党竞选的议席插上一脚。

他促请反对党认清打倒国阵的目标，而不是一再针对伊党要竞选的议席。

他认为，任何议席一旦形成三角战，即反对党自己打自己，肯定会让国阵渔翁得利。

他表示，反对党必须抱着打倒国阵的共同目标，并落实每个议席都是国阵与反对党一对一对垒的局面，如果反对党能够有这个共识，才能成功打进布城。

他周五在距离亚罗士打25公里的瓜拉尼浪路达鲁乌隆清真寺坟场向已故该党全国主席拿督法兹诺及已故吉州大臣拿督阿兹然致敬仪式后，召开记者会时，这么表示。

此外，询及该党长老理事会昨天大会一致通过与公正党断交的提案时，他仅表示，该党最高领导层尚未正式接受该提案，并拒绝进一步置评。

卖关子已有合作政党

询及端依不拉欣来届大选“孤军作战”是否有胜算时，他仍然卖关子的回应说，该党并不是“孤身”，而且也已经有了合作的政党，只是目前并不能进一步透露。

他说，除了有合作对象，该党也获得300个非政府团体及企业界人士答应在来届大选与伊党并肩作战，这些团体包括学术界及各领域的伊党支持者、非穆斯林团体，以及之前退党的党员都会重新归队。

他强调，该党的门户永远为穆斯林打开，即使已经退出该党的，只要有诚意回来服务，该党无任欢迎。

欣慰选举没激烈拉票

另一方面，他也对于该党今届大会的顺利进展以及选举没有出现激烈的拉票及宣传感到欣慰，并认为这是伟大上苍的教诲，不要选那些恋栈职位的人，而是选那些以党利益、以人民福利为先的人。

哈迪之子莫哈末卡里尔 不战而胜任伊青团长

伊斯兰党青年团第58届代表大会暨改选，高职皆不战而胜! 伊党主席拿督斯里哈迪阿旺之子莫哈末卡里尔在无竞争对手下，更上一层楼担任伊青团团长。

莫哈末卡里尔是原任伊青团署理团长。他是继原任团长聂阿都届龄下车后，担任新一届伊青团团长。署理团长为凯里尔尼占及副团长为阿末法德里。

伊青团改选，只有中委职位出现竞选，14人竞选角逐12个中委职位。

伊党青年团新任团长莫哈末卡里尔指出，伊党将放眼于下届大选在所上阵的国州议席争取60%或以上的选票，并奪下5州政权。

他说，该党会深入到草根、区部或乡区甘榜以争取大选的胜利。

今届伊青团有资格投票的代表共693人，不过前来投票者共567及废票1张。

竞选委员会主席拿督旺慕达利在大会上宣布中选的中委名单：

1)希山慕丁阿都卡林(543票)、2)阿夫南哈米米（530票)、3）慕达尔苏海里(528票）、莫哈末哈菲兹（506票）、5)诺阿查里查（494票）、6)沙希尔苏莱曼（482票）、7)哈兹米迪博（476票）、8)莫哈末阿卡玛（462票）、9)伊兹旺阿都哈林（458票)、10)莫哈末阿里菲祖（429票）、11)奴鲁依斯兰莫哈末尤索夫（427票)、12）纳兹曼仄依布拉欣（418票）。

代表强烈不满 矛头指向公正党

伊青团第58届代表大会上，代表们把矛头指向公正党，对公正党领袖表示强烈不满。

其中，槟州及雪兰莪代表莫哈末哈菲兹和雪州代表莫哈末苏克里奥玛，分别在大会辩论环节上对公正党作出强烈批评。

槟州代表莫哈末哈菲兹在大会辩论环节时指，槟州公正党没有维护伊斯兰教，因此槟州伊党多个区部已与公正党断交。

同时，他也炮轰槟州政府展开的填海计划已影响逾300户马来渔民的家庭。

通过4提案 建议与公正党断交

伊青团第58届代表大会暨改选，今日通过提案即建议伊党与公正党断交，结束与希望联盟的政治合作关系。

继周四伊党长老理事会通过提案建议伊党与公正党断绝关系后，今日伊青团也在大会上一致通过断交提案。

这项提案是由登嘉楼伊青团代表阿都拉曼仄末提出，并获得代表们一致同意。

伊青团代表大会今日提出4项提案，不过只通过3项。

4项提案为：1）建议伊党与公正党断交、2)促请联邦政府修法，严惩破坏国民团结者、3）在各州轮值举办全国大会、4)改善联邦土地发展区的生活水准。 除了第3项提案被否决外，其余3项提案皆一致通过。

妇女组正副主席及署理顺利蝉联

伊斯兰党全国妇女组改选，原任主席诺丽达沙烈，署理主席罗斯尼阿当与副主席莎拉米莫哈末诺皆在没有竞争对手下顺利蝉联。

大会正副议长胡斯娜赛顿与诺扎丽娜，以及2名稽查芭斯玛都与诺米拉玛末也同样不战而胜。

唯一出现竞争的是12个中委名额，共有16人竞逐，最终由娜芝哈杜沙烈哈（601票）、卡蒂妮阿末（577票）、瓦嬉巴达希尔（563票）、万哈斯丽娜（562票）、哈丽玛阿里（557票）、仄法丽达依斯迈（549票）、拿督西蒂艾莎（540票）、乌昀阿都马烈（516票）、阿芝玛依布拉欣（499票）、诺玛拉苏蒂曼）465票）、胡斯娜哈欣（450票）以及诺来妮胡欣（430票）中选。