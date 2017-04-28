吴骏：依需求情况 中国定期资助华小 国内新闻

（怡保28日讯）中国驻槟城总领事吴骏指出，中国政府每年会定期依照需求情况，给予我国华教支持。

他说，有关的援助方式是多元化，包括提供教学器材予需要的华小。

吴骏是周五中午代表中国驻槟城总领事馆把教学设备捐赠予，由霹雳中华总商会所遴选的3所华小的仪式上，致词时这么指出。

受惠的3所学校为怡保昆仑喇叭华小、怡保九洞华小及和丰新邦椰朗华小。

吴骏强调，中国政府非常重视海外华文教育的发展，而大马的华教是海外国家当中华教体系最完整的国家。

他表示，中国驻槟城总领事馆计划要让我国的华小组团到中国，实地考察及了解他们祖籍曾经生活的地方。

霹雳州行政议员拿督马汉顺代表霹雳州政府感谢中国驻槟城总领事馆，给予霹州华小的援助。

他说，中国的崛起，作为有血脉相连的大马华人也会感到一分自豪，而中国政府给予华小协助，就显得意义非凡。

霹雳中总署理会长拿督罗润强感到荣幸，能够得到中国驻槟城总领事馆的拔刀相助，捐助给霹雳州经济有困难的华小。

他说，有关援助是提供一些电子教育设备给学校，例如手提电脑，LED投影机，希望这些设备能够对教学过程有很大的帮助。

他指出，一直以来华文学校都需要很多的资金援助，因此，很感谢中国总领事馆的捐助，也希望以后会有更多的华文学校可以从各方得到资金援助。

今早，吴骏总领事也在美罗赠送华小教育器材予霹州马登巴冷县及慕亚林县的23所华小。