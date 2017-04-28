轿车爆炸出狱男全身烧伤案 曾自导自演绑架设网购骗局 国际新闻

(新加坡28日讯)武吉巴督停车场轿车爆炸一案，32岁男曾因自导自演绑架戏码，骗前女友万多元新币赎金，保释期间设下网购骗局，骗走34名买家近3万元新币(约9万令吉)，被判入狱17个月。

据周四报道，武吉巴督24街第290H座停车场周三傍晚发生恐怖汽车爆炸事件，车内找到丁烷气罐，一男子全身烧伤哀嚎求救，视频疯传。

这名32岁男子名叫索里亚诺，出生在菲律宾，如今已是新加坡公民，涉案轿车是他向一名苏先生租来的。

根据资料，索里亚诺在2015年因欺骗罪被判入狱17个月。

案情显示，他在2013年8月底至11月底于泰国合艾，自编自导自演长达三个月的“被绑架”戏码，向前女友索取1万100元新币赎金，对方在12月发现被骗，报警揭发他的骗行。

他在2014年7月回国时立即在樟宜机场被捕，之后一度获准保释，岂料却在这段期间上网行骗，假卖表、真骗钱，假装出售限量版机动战士高达手表和模型，骗走34名买家近3万元新币。

案件在2015年10月15日了结，他被判入狱17个月，按照推算，相信应是在去年刚出狱。

据租车给他的苏先生透露，他出狱后获得前囚友帮助，对方借了他6800元新币，也借钱给他租车，希望他开私人出租车赚钱，甚至还让他寄宿家中。

出狱男仍在加护病房留医，至今未开口说话。据报道，受访医生指出，伤口烧伤面积若超过20至30%，一般会送入烧烫伤加护病房。