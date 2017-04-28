不想给中国添麻烦 特朗普拒再与蔡英文通话 国际新闻

（台北28日综合电）台湾总统蔡英文周四接受路透访问时表示，不排除与美国总统特朗普再次通话。不过特朗普轻蔑拒绝此一提议，表示在北京当局正协助遏制朝鲜之际，他不想为中国国家主席习近平制造麻烦。

特朗普周四在白宫接受路透专访时，被问及蔡英文愿与他再次通话一事。他回答：“听著，我的问题在于，我必须与习主席建立非常良好的私交。我真的感觉他正在极尽所能帮助我们解决一个重大状况，所以我不想现在为他制造麻烦。我想他是一个很了不起的领导人，我不想做任何妨碍他的事。因此我当然想先和他通话。”

路透以“轻蔑拒绝”一词形容特朗普对蔡英文提议的回应。报导指出，特朗普的态度显示，他非常仰赖中国协助解决美国与朝鲜的紧张关系。朝鲜危机是特朗普执政百日以来最重大的国安挑战。

蔡英文向路透表示，台美关系正在改善，台湾可能必须向美国购买F-35战机。特朗普听闻后说：“哦，我没被告知此事。我得想想，得先和我的人讨论。他们（台湾政府）确实向我们买了很多装备。”中国国防部周四已表示，坚决反对任何国家对台湾军售。