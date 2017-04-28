安全穿越土星环 卡西尼号传回珍贵照片 国际新闻

（华盛顿28日综合电）美国太空总署（NASA）周四表示，无人土星探测船“卡西尼号”已安全冲过土星与土星环之间区域，并在再度与地球恢复联系时传回讯号，首次近距离揭开土星表面神秘的面纱。卡西尼号于美国东岸时间周三上午5时（大马时间周三下午5时）正式向土星俯冲，从土星大气层上方约3100公里、离最内侧土星环不到320公里的地方安全冲过，抵达从未开发的区域。在展开被称为“大结局”的任务20小时后，卡西尼号向地球传回该批珍贵的照片，可见部分土星表面如同一个庞大的飓风。

NASA行星科学部主任格林发表声明说：“在本次伟大的探索中卡西尼号再次展开一条新的道路，向我们展示了新的奇迹，展现出好奇心能带领我们抵达的领域。”而卡西尼号的负责人麦兹指，卡西尼号一如计划般冲出土星和土星环间的间隙，并且状况极佳，他说：“过去从未有太空船曾经如此接近土星。”

卡西尼号以时速约12万4000公里的速度，穿过土星大气层与土星环间“仅有”的2400公里间隙。由于土星环是由快速移动的冰块及太空中的碎片组成，科学家担心卡西尼号被击中后会失去作用，于是便设计出碟形的天线作为“防御盾”。

卡西尼号是NASA、欧洲太空总署（ESA）及意大利太空总署（ASI）的联合计划，于1997年发射升空，目前燃料即将用罄。卡西尼号预计将穿梭间隙22次，最终在9月坠向土星，结束寿命，以免污染有可能出现生命的土星卫星。