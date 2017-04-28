古城姐弟相继离家 患病单亲母亲盼团圆 国内新闻

（马六甲28日讯）古城两名少年姐弟相继离家出走音讯全无，患有肾病的单亲母亲，期盼两人早日返家，一家团圆。

18岁姐姐彭雪欣及17岁弟弟彭伟权，两人辍学多年，前者曾在美发店上班，据说目前身在吉隆坡夜总会工作。

至于彭伟权，之前是手机店员工，于本月13日一声不响离家至今，就连一件衣服都没带走，不知去向。

39岁小贩黄美美住峇株安南，她今日向民主行动党爱极乐区州议员邱培栋求助，希望通过新闻见报，找回这对儿女。

她说，本月13日，儿子与外婆吃早餐后表明去上班，当天下午2时，她在吉隆坡复诊时，接获手机店老板娘发讯息通知儿子已辞职，让她也吓一跳。

过后，她尝试联络儿子，都无法联络上，微信留言完全没回复，儿子辞职后也没回家收拾任何一件衣服带走，不知去向。

“长女雪欣这次是4次离家，之前离家两三天都会回家，并且会回复我的讯息，可是这次她在本月26日收拾衣物离家后，完全联络不上，也不回复讯息。”

黄美美说，她有两段婚姻，皆是离婚收场，与第一任丈夫育有两女一男，和第二任丈夫则育有一名儿子，小女儿目前在唸书，小儿子则因她的病情无法照顾，只好把抚养权让给第二任丈夫。

她指出，据四处探听，长女在吉隆坡夜总会上班，由于雪欣年纪尚小，希望知情者转告爱女行踪，或劝说女儿回来。

“对于伟权也是一样，希望他早日回家，两个都是我的孩子，凡事可以好好商量。”

她已向警方报案，孩子离家后，她没有一夜好睡，常常午夜起身，开窗探看孩子是否有回家。

知情者受促联络黄美美（手机号010-933 0866），谢绝玩弄。

邱培栋说，两姐弟未满18岁，任何人收留未成年少男少女，都可构成罪行。

他指出，未成年少男少女离家出走问题日益严重，其背后因素复杂，除了家庭教育，希望教育部能与妇女、家庭及社会发展部联手，多培训辅导老师，从学校着手协助引导情况特殊的孩子，避免一时误入歧途，枉费了前程。