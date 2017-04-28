2少女患脊椎侧弯 各需3万手术费 北马新闻

（大山脚28日讯）正直青春期的两名女生罹患脊椎侧弯，华裔模范生侧弯50度，印裔独生女侧弯65度，兩人各需3万令吉进行矫正手术。

大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity）助筹6万令吉，让两名少女摆脱脊椎侧弯的折腾，重拾信心迈入青春年华。

该基金会今日上午召开记者会，为来自霹雳江沙的连沁乐（13岁）及大山脚宏愿组屋的布娃拉丝（15岁）发动筹款活动，冀社会善心人士慷慨捐助，让她们的发育阶段不受阻碍。

基金会主席蔡瑞豪表示，连沁乐的脊椎侧弯是50度，目前在崇华国民型中学就读初中一，她是名好学学生，就算脊椎侧弯症给她带来诸多不便，但她依然每天到学校上课。在去年的小六评估考试中考到8A优异成绩，亦是学校的模范生。

他说，沁乐在家中排行最小，12岁时曾向母亲投诉背部疼痛，带往诊所求医后，医生告知并无大碍，于是家人也就放下心来。

“半年后，背部更加剧痛，家人此次带她到私人医院检查，并证实其脊椎侧弯已呈C形，需要进行手术，而手术费高达6万令吉。懂事的她，知道家境贫穷没有多余的钱让她动手术，当下抗拒进行手术。”

他说，沁乐母亲女雇主的小叔恰好是名脊椎矫正专科医生，当得知沁乐面对脊椎问题后，便安排她到马大医院让其小叔检查。经过细查，证实她的脊椎侧弯呈50度。

沁乐父亲是一名缝纫机维修员，月薪约2000令吉；而母亲则是一名裁缝师，收入不定。大哥及二哥尚在求学，年迈祖父和祖母与他们同住在一个屋檐下。

误为小问题没就医 脊椎侧弯日益恶化

另一名印裔独女布娃拉丝（15岁，中三生）的脊椎侧弯是65度，目前侧弯的脊椎已经压制神经线，导致她胸部频频感到痛楚。

蔡瑞豪表示，12岁时家人就发现她的背部有些弯曲，当时误以为是小问题，所以没有带女儿去就医。

“情况日益恶化，脊椎侧弯导致她胸部疼痛，家人日前带她到槟城中央医院检查，基于情况严重，她转入马大医院接受脊椎专科的检查。”

他披露，脊椎弯曲已压制其他神经线，若不尽快进行矫正，恐怕身体其他部位会受到影响。

他说，布娃拉丝的父亲原是一名罗里司机，月薪约1400令吉，不幸在去年十二月中风后失去工作，导致家里顿时失去经济支柱，母亲则是家庭主妇。该会同时给予干粮及奶粉的辅助。

2少女家庭清寒 无法承担手术费

蔡瑞豪表示，两名少女的矫正手术将在马大医院进行，手术费每人约3万令吉，医生经安排她们於5月进行矫正手术，费用不包括日后的复诊及其他治疗费用。

他说，两名少女来自清寒家庭，家人无法承担这笔手术费，于是向该会寻求援助为爱女筹取手术费。家长同意让该会全权负责筹募少女手术费用，同时负责筹集来自四面八方的善款。

该基金会在记者会上移交各3000令吉予两名少女，作为抛砖引玉。

任何疑问可联络本会热线016-4192 192或04-505 9800，抑或游览该会脸书专页One Hope Charity & Welfare Berhad – 大山脚瑶池金母慈善基金会。#