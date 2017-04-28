SPM考获11A+ 优秀生申请不到外国奖学金 国内新闻

(怡保28日讯)失望，SPM 11A+，霹州最优秀学生之一申请外国奖学金被拒！

寒窗苦读多年，来自怡保的郑欣怡在上月公布的SPM考试，以11A+的成绩成为霹州最优秀学生之一，也为国内102名全科A+考生之一，但在申请公共服务局（JPA）的国家奖学金计划（PPN）和日本、韩国、法国及德国特别计划（JKPJ）时，却未获录取，让这名优秀生深感失望。

这名优秀生郑欣怡，为怡保圣母中学学生，她也是该校2016年大马教育文凭考试中成绩最好的学生。她是在4月26日得知申请公共服务局海外奖学金失败，并会提出上诉；同时其父母郑国建、温慧娟也向马青怡保西区区团团长刘国南寻求协助。

刘国南：应给予申请失败理由

刘国南周五在记者会上表示，在公共服务局（JPA）奖学金新模式下，申请者获得9A+或以上，可以申请Penajaan 9A+ 赞助金在国内国立或私立大专学府完成学士课程，优秀生也可以申请国家奖学金计划（PPN）和日本、韩国、法国及德国特别计划（JKPJ）。

他说，PPN将赞助获得最优秀成绩的20名学生依据所修的科系，到世界十大顶尖大学深造。另外，JKPJ则赞助200名获得优秀成绩的学生修读工程系。这也表示总名额共220位优秀学生获得以上赞助。

他续说，但是2016年大马教育文凭（SPM）考获全科A+的考生只有102人或1.94%，都不到2%，而11A+的郑欣怡无法挤入实在难以理解。

他表示，JPA 奖学金不只注重学生的学术成绩，课外活动、面试表现及家境也是考量之一，但所有申请失败者都不懂哪里不过关，为此，当局应该给予申请失败的理由。

他说，郑欣怡的成绩有目共睹；在课外活动上，郑欣怡曾在化学比赛及华乐比赛获奖，在学校也担任图书管理员、华乐学会及太极学会要职。不过一些比赛的成绩，却在接近预考前才获知未能列入课外活动的评分，但在往年这些比赛是有列入评分内。他认为当局如在评分上有作出修改，应尽早通知，否则对有关学生是有欠公平。

他指出，学术成绩和课外活动都可以清楚被评估，不过，面试表现的结果，考生并不清楚，所以当局理应透明化，而面试评估衡量的百分比也不应大于学术成绩及课外活动的分数。

他说，上诉申请失败的学生需最迟于5月2日在网上提出上诉，而由于郑欣怡考获11A+的成绩，将自动获得Penajaan 9A+ 赞助金在国内国立或私立大专学府升学申请，而这项申请也必须最迟5月22日提交，一旦过了，就等同放弃，这也表示郑欣怡只有20天的时间等待上诉结果。

他表示，针对郑欣怡的问题，将会呈上给马华正副部长协助处理，助霹优秀生上诉，冀当局重新考量。他也促请州内申请失败的学生最迟于5月2日在网上提出上诉，然后再安排呈交副本，他将逐一跟进。