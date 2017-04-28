见偶像需付肉体代价? 影帝被爆诱奸鹿晗粉丝 娱乐新闻

鹿晗退团后回到中国发展演艺事业。

王景春（右）、鹿晗曾合作《盗墓笔记》。

中国男星鹿晗影视歌三栖，和古力娜扎的玄幻古装剧《择天记》热映，昨爆出他过去演出电影版《盗墓笔记》时，发生同剧演员打着他的名号招摇撞骗，诱奸粉丝的丑闻，种种线索指向中国影帝王景春，令影迷们震惊不已。

（北京28日讯）据《新浪娱乐》报道，中国媒体《Live全明星直播》爆料，电影版《盗墓笔记》一名男演员数次诱奸L姓小鲜肉的迷妹，第一步他先加粉丝微信，借邀约L姓小鲜肉吃午饭之便，趁机安插粉丝充当服务生，拿“要看到偶像需要付出肉体代价”的话术，哄骗无知少女，遇到态度比较强硬的粉丝，他便要胁不帮粉丝的忙，借此逼对方就范。

根据爆料者提供的线索，这名男演员疑是王景春，他曾和廖凡、桂纶镁演出《白日焰火》，凭借《警察日记》获26届东京国际电影节最佳男演员，演技精湛，多数影迷不敢置信他卷入诱奸丑闻。

晚间，王景春公司做出回应，称内容纯属恶意炒作。“该诽谤无任何事实依据，内容纯属虚假、恶意炒作。”此外，经纪公司还表示目前已启动法律程序处理此事件。

被批“小鲜肉不敬业” 自嘲老腊肉回敬

此外，鹿晗拥有超高颜值，离开韩团“EXO”后，回到家乡发展依旧保有超高人气。他先前一度被认为是成龙口中不敬业的小鲜肉，日前鹿晗被问到对此有何想法时，现年27岁的鹿晗表示不委屈，甚至笑称自己是“快步入中年的‘老腊肉’。”至于演技部分总是备受质疑，鹿晗也回应自己刚接触演戏，需要学习的地方还很多，很乐意接受各方意见，这样未来才能有所进步。