听信祈福党“鬼魂缠身”说法 服务员失逾11万现款 国内新闻

（怡保27日讯）70岁饮食店服务员不幸遇上祈福党，听信遭到“鬼魂缠身”，将毕生的积蓄和公积金合共逾11万令吉现金和金饰领出祈福作法，期间被偷龙转凤，换回一包盐和2瓶水。

此事件是于周三上午约11时发生在怡保市中心的中央公市，简女士当时独自前往该处，先后碰上3名30余岁的女子，当其中一人在其手掌上凭空画了几划后，其脸部突感冰冷，继而相信本身是遭到鬼魂缠身。过后，她按照指示拿出现金和首饰做法“祈福”时，遭对方以偷龙转凤的手法，趁机将她装满现款和金饰的环保袋以黑色的袋子对调。

简女士于周四中午在民主行动党霹雳州主席倪可敏等人的陪同下，向记者诉说被骗经过。

1男负责驾车载她拿钱

简女士表示，祈福党还有1名男子负责驾车载她回家拿银行存折，然后带她到2家银行提款，其中从一家银行的户头和定期存款取出约11万5628令吉现金，另一家银行则取出1000令吉。

简女士指出，在她前往取钱前，对方告诉她说，如果把真相告诉其他人，她就会继续被鬼魂缠身，因此，在银行提款时虽然柜台职员有询及为何取出巨额，但是她只称说是用作买屋子，并且坚持要领现金。

她一直都把现金放在一个环保袋里并紧抱着，直到乘车回到荷里街，该名“黄医师”的孙女要求她把双手放到车镜处以进行祈福时，其中一人将她的环保袋取走，然后给回她一个黑色的袋子指全部钱在里面，但是要等到5月20日才能打开袋子。

她回家后也依照对方所说，将袋子放入衣橱，直到晚上突感担心而打开袋子，结果袋内只有一包盐和2瓶水，才惊觉遇上老千，全部钱已经化为乌有。

简女士的契女王诗棋获悉此事后，便陪她前往警局作出投报；也是梳邦再也市议员的王诗棋，也向霹雳州行动党反映此事。

倪可敏促警设专案小组调查

民主行动党霹雳州主席倪可敏在会上促请霹州警方迅速设立专案小组展开调查此类案件，他相信简女士不会是唯一的受害者，也不会是最后一名受害者，警方应迅速展开调查将嫌犯逮捕归案。

他也希望在中央公市目击此案的民众挺身而出，协助警方调查此案，避免有更多类似案件发生。

据他了解，警方与市政厅在怡保市内安装超过500个闭路电视，因此相信涉案人士的样貌应该被拍摄到。

除此之外，虽然提款是顾客的权力，他也希望银行方面对于年迈人士突然领出巨额现金作出怀疑。

今天出席记者会者包括霹雳州秘书兼桂和区州议员黄家和及州中委谢宝恒。