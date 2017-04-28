一边念书一边贩毒 警捕6青年起获10公斤大麻 国内新闻

（吉隆坡27日讯）一边念书，一边贩毒赚外快！

警方在雪兰莪州首邦市一间公寓，拘捕6名国内外青年男子，搜到超过10公斤相信是大麻的块状物。

这6名疑犯分别是3名本地印裔男子、两名斯里兰卡籍男子与一名苏丹籍男子，年龄20到22岁，在巴生谷不同的私立学府求学。

梳邦再也警区主任阿兹林助理总监星期四说，警方星期三（26日）晚上10时，在首邦市第一区一间公寓的大厅，拘捕一名印裔男子与斯里兰卡男子，并在他们个别携带的背包，分别找到超过3公斤与7公斤的疑为大麻块状物。

他说，警方随即在疑犯的引领下，突击当地其中一栋公寓的11楼单位，并在屋内拘捕另4名疑犯，且找到90克疑为大麻与涉案工具。

他指出，警方搜到的毒品价格是2万零500令吉，疑犯都没有前科，他们接受尿液检验后证实呈阳性反应。

他说，警方相信他们活动约一年，目前在调查大麻的来源与供应，且不排除他们的顾客有一部分是学生。

他透露，疑犯也有少量贩卖大麻，每5到10克大麻则以50令吉出售。

“警方援引危险毒品法令第39B条文，与第39（A）（2）条文，调查案件，疑犯被延长拘留7天，警方预料还会有后续拘捕行动。”