阿育拉末：男童遗体解剖完成 正式报告需两周出炉 国内新闻

（新山27日讯）柔佛卫生、环境、教育及新闻委员会主席拿督阿育拉末说，11岁男童莫哈末塔奇阿敏的遗体解剖工作已完成，正式报告需两周才出炉。

他指出，警方已就所接获的投报，向死者父母录取口供，同时也检视死者生前写下的日记。

他说，莫哈末塔奇阿敏遗体解剖手术昨日傍晚6时30分开始，进行至晚间10时结束。

“通过解剖手术院方将确定死者的死因，这项报告需费时两周。首相拿督斯里纳吉已指示尽快完成报告，因此我们希望法医可缩短完成报告的时间。”

他今日在新山特殊教育小学主持牙齿保健及手语画册推介礼后，受媒体追访时说，莫哈末塔奇阿敏疑遭宗教学校助理舍监以水管虐打，以至双脚组织坏死必须截肢保命事件发生后，警方已就所接获的投报，向死者父母录取口供，同时也检视死者生前写下的日记。

“然而，我们必须要从更多方面包括宗教学校、医院等了解整个事件过程。”

他呼吁，各造不要在事件未明朗化前任意揣测，以免影响案件的调查进度。

11岁男童莫哈末塔奇阿敏疑遭寄宿的私立宗教学校助理舍监以塑料水管鞭打双脚后，双脚肌肉组织坏死，被送入医院治疗截肢，令事件曝光。

他的双脚被截肢后，右手也出现坏死发黑状况，昨日来不及进行手部截肢手术，宣告去世。

出席活动的包括柔佛卫生局长罗赛米医生的代表依占苏莱曼医生、副局长（牙科）卡玛丽雅医生、新山特殊教育学校校长诺拉查法兹拉。

为听觉障碍学生 制作牙齿保健手语画册

柔佛卫生局为听觉障碍学生制作牙齿保健手语画册，让听障学生可通过观看图象上的手语，了解保护牙齿的重要性及方法。

据了解，柔佛卫生局共花半年，与新山特殊教育学校合作打造这项画册。这是继该局于2014年为视障学生制作点字牙齿保健画册后，另一项为特殊学生制作的保健宣传品。

这本画册今日上午由柔佛卫生、环境、教育及新闻委员会主席拿督阿育拉末主持推介。

阿育拉末说，该局制作上述画册除了教育听障学生保护牙齿的重要性，同时也是为了让听障学生的监护人、家长及老师，在该项保健工作上能与听障学生有更好的交流。

“柔卫生局继2014年为视障学生制作点字画册后，今日再扩展至听障学生，反映出卫生部及教育部在保健工作上不忽略特殊学生。”

他说，上述画册将分发到全柔各特殊学校，以利惠更多听障学生获取相关资讯。会上，他宣布拨款5000令吉，作为今日活动经费。

据了解，全柔目前共有85名听障小学生，目前就读中学的听障学生则达211人。2016年柔州小学各级身障学生人数达2871人，中学身障学生则达2907人。