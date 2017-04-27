杰瑟尼：并非涨水费 附加费仅影响25%用户

(槟城27日讯)槟州供水机构首席执行员拿督杰瑟尼认为，由于州政府所建议调涨的是“水源保护附加费”而非“水费”，所以近日在部分报章上出现的槟州水费调涨报道，实为媒体刻意挑起的议题。

同时，他指出，只要州内的家庭用户每月并未使用超过3万5000公升的水源，就不会受到“水源保护附加费”的影响。

杰瑟尼是于今日在该机构会议室中所召开的记者会上，这么指出。

此外，他也说，其实仅有25%的家庭用户将会需要缴付上述附加费，而商业用水也同样不受影响。

接着，他坦言，相较于全国平均209公升的每人每天用水量，槟州的平均值则达286公升，可谓全马最高用水的州属。

“因此为了让槟州直至2020年仍可永续用水，州政府于日前建议调涨‘水源保护附加费’主要也是希望人民可以节省用水。”

他说，槟州目前的水费则是全马最低，即首3万5000公升的用水，每公升仅收费32仙。不过槟州的家庭用户用水量却高于商业用水，其用量高达59.4%。

“所以如果我们（槟州供水机构）现在不开始做点什么，那今年水供机构很可能需要缴付高于去年的9100万令吉水源津贴费。”

他也提及，较早前中央政府之所以暂缓槟州政府所建议的“霹雳河生水输送计划”(SPRWTS），就是希望槟州政府可控制并降低槟州人民的高用水量。

985户用水获回扣

杰瑟尼透露，从2015年至2017年3月为止，州内共有985户家庭水源获得水供机构所给予的“60%水源保护附加费回扣”。

他表示，上述回扣计划是给予家庭成员超过8人以上的家庭用户申请，而该机构则有一套机制来审核相关申请。

他透露，2014年就有740户家庭成功申请获得相关回扣；接着于2015及2016年则分别有156及74户，而今年直至3月为止则有15户。他也表示，该机构除了给予大户家庭回扣外，也提供每月3万公升的免费用水予月收入低于790令吉的赤贫家庭。#

郑两明：涨附加费增负担 槟政府省水理由荒唐

（槟城27日讯）民政党峇央峇鲁区部主席郑两明指出，槟州供水机构以“鼓励人民节约用水”为理由来提高附加水费是不可理喻的，尤其是在经济不景的当儿，还要上调附加水费来加重人民负担。

他发文告说，槟州政府执政的这9年来，已经多次上调基本水费及附加水费，声称为了避免人民浪费水，这理由非常荒唐。

“我极力反对槟州政府上调附加水费！当大家都在感叹经济不好，生活难过的时候，然而槟州政府却在此刻宣布上调水费，让人民生活更加水深火热。”

他说，根据报道，大部分的水源都是因水管爆裂而白白浪费，槟州政府是不是更应该把这些问题解决，而不是上调附加水费。

针对附加水费涨价 法力提3问题

(槟城27日讯)浮罗勿洞区州议员莫哈末法力针对槟州提高浪费用水罚金向槟州政府提出三大问题。

他说，首道问题是，如果槟州人民仍然不能减少浪费用水，则过后有关罚金的“涨幅”为多少？第二道问题为，如果提高罚金“失败”，槟州的水费将会提高多少？第三道问题是，他想知道槟州供水机构或槟州政府已实行的计划及运动，以教育人民节省用水。

他希望槟州政府不会以25%用户用水量，来作为提高槟州水费的理由。他认为，槟州政府从慕达河抽取自生水后，售卖予槟州供水机构所赚取的盈利已经相当的足够。

他也认为作为一个政府，也不应该以一个商业实体方式运作，以在每一年赚取盈利。

他抨击，自2008年，由林冠英领导的槟州政府，以像“商业经营”方式获取盈利，它把州政府地段售卖予私人发展商后，已让人感到这是“够了”。

“虽然慕达河的生水是上天‘恩赐’，但他也售卖予槟州供水机构，最终人民也必须‘买单’，以便州政府可以获得盈利”。

他是在发出一项文告时，如此指出。