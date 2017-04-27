5月19日槟立法议会 马华准候选人要旁听 北马新闻

（槟城27日讯）全国大选随时开到，槟州马华已将25名国、州议席准候选人名单，上呈党中央待最后议决。槟马华也将出击5月19日召开的槟州立法议会，让25名准候选人旁听，学习如何“当议员”。

70%属于政坛新秀

马华槟州联委会主席拿督陈德钦强调，25名国、州议席准候选人名单早已上呈，其中70%准候选人属马华“新血”。因此，本身将亲自带队出击州议会，让准候选人席上旁听。

“他们（准候选人）当中，大部分人是政坛新秀，对州议会如何操作不甚了解。马华让他们去旁听，就是要让他们了解程序，现在议员提问素质和其他。”

他强调，槟马华是要准候选人们“学习如何当个素质议员”。同时，槟马华也同时展开系列培训，让专人教导准候选人，如何召开记者会、应对媒体、面对公众演讲等。

“更重要是要教导他们，中央政府、州政府和地方政府权限分野，再教他们如何掌握全国和州课题、掌握重点，议会旁听更是吸取经验。”

按槟州国阵议席分配，巫统竞选15席、民政13席、马华10席和国大党2席。

他指出，州联委会给予培训，是正式启动竞选机制，让准候选人从容面对选举。25名准候选人名单，将交由马华党中央决定终极上阵人选。

他也补充，25名准候选人出席州议会旁听，并非强制性指示。州联委会“鼓励”所有准候选人出席，积极吸取经验。

另外，媒体之夜筹委会主席陈协成也受邀致词。媒体之夜获得马华槟州联委会各区会主席和成员出席支持。