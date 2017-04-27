提升为无障碍设施 居林路2候车亭没拆 北马新闻

（大山脚27日讯）居林路居民受促留意，居林路的2座巴士候车亭并没有被拆除，而是将获提升为更完善及备有无障碍设施的候车亭。

当地发展商展开提升基本设施工程，居林路2座许多民众及学生使用的巴士候车亭，上周被拆除。惟，经威省市议员陈宗兴查证下，是因为发展商并未设立告示牌，以致民众误会该2座使用率高的候车亭遭无故拆除。

因此，陈宗兴也将向当局建议，任何发展商在进行“发展规划蓝图”（PKM）设施建设及提升工程前，必须竖立告示牌并列明信息及完成日期，以便民众能够掌握详情。

陈宗兴表示，他在过去一周接获多宗投诉，许多民众都误以为候车亭被拆除，引发不便。

经过了解后，他周四召开记者会时说，据“发展规划蓝图”（PKM）规定，发展商必须在发展地段建设或提升原有的2座候车亭，若当地已有新候车亭，则可改为缴付每座2万2000令吉献金。

他指出，备有无障碍设施的候车亭提升工作目前正在进行中，预计10个工作天内会完成。

陈宗兴是与威省市政局官员、发展商代表及武拉必区州议员王国慧助理陈亮宏，在居林路巡视后，在记者会上，这么表示。