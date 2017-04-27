打枪埔电梯仍未修复 老人家出入不便 北马新闻

（槟城27日讯）虽然已经获得了槟州政府拨款维修，但打枪埔C栋组屋的2座升降梯至今还未修复。

一名居住在15楼的乐龄人士林亚美（82岁）向本报投诉指，州政府先前答应会尽早维修另外两座升降机，但过了4个月，依然没有看见任何进展，他对此感到不满。

他表示，现的有一架升降机虽然能正常操作，但只停在2、5、8、11、14及17楼，以致他每次出门都需要上下一层楼后，才能乘搭升降梯。

他直言，这对他和其他行动不便的老人家而言非常不便。

他年轻时因一次意外而伤了颈项的神经，从此行动有些不便，而随着现在已经年迈，升降梯设施的问题已严重影响他的行动。

“中央医院已经批准为我进行复原手术，但成功率只有3成，而且手术后康复期间可能需要暂时使用轮椅，无法利用楼梯上下。由于没有升降梯使用，所以我一直无法前去进行手术。”

虽然他有向房屋局、植物园区州议员谢嘉平和乡委会投诉，但皆没有下文，在求助无门下才希望通过本报，盼能向有关当局反映民声，尽早完成修复工作。

2电梯近期运抵6月启用

打枪埔房屋局办公室管理员骆希亚纳受询时则回应指，维修公司在完成调查和测量后，已经在3月提呈了订单，2架升降机已在运输途中，估计将近期运抵槟城。

她说，两架升降机在抵达后依然需要一段时间安装及试用，在确保安全后才会开启让民众试用，而每一架电梯的安装时间可能长达1个月，因此她估计该组屋的第二架升降机将在最迟6月头启用，最后一架则在7月回复操作。

该栋组屋的3架升降机分别在去年7月与11月被不明人士纵火烧毁，导致该组屋居民1个月余没升降机使用，在当地议员谢嘉平在州议会上提出问题后，已获州政府33万令吉拨款修复。

虽然其中一架升降梯在去年12月重新启用，舒缓居民的问题，而槟城房屋委员会主席佳日星当时也宣布将在2个月内完成修复，惟现在已拖延了2个月，依然未完成。