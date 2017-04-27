蔡智勇：透过协商平台 探讨欧盟棕油议案 国内新闻

（吉隆坡27日讯）国际贸易及工业部副部长拿督蔡智勇表示，我国严正看待欧盟议会于通过数项跟棕油有关的议案，并会透过马来西亚-欧盟自由贸易协议的协商平台，针对此课题作出讨论。

他说，该项课题主要由种植及原产业部负责处理，而贸工部会扮演辅助协商的角色。

他指出，马来西亚与欧盟将在近期恢复双方自由贸易协议的协商，双方将会透过该平台，一同探讨油棕业的相关课题。

“政府严正看待，因为油棕是我国的主要出口贸易，尤其对小园主来说也很重要。”

蔡智勇为大马-欧盟贸易与投资研讨会主持开幕后，接受记者访问时，如是表示。

他解释，欧盟议会通过了相关条例并不代表我国的油棕就不能再出口到欧盟国家，我国所担心的是，油棕出口到欧盟国家，会否被增收附加的关税。

为此，他表示，政府将会继续观察有关课题的进展，而欧盟大使也会在近期与种植与原产业部长拿督斯里马袖强会面，一同探讨有关解决访问，以便该议决不会破坏马来西亚与欧盟的贸易。

对此，新上任的欧盟大马工商协会（EUMCCI）主席丹斯里丽贝卡表示，该协会也会关注这项课题，包括厘清油棕领域发展的持续性。

她说，有欧盟国家也有投资商在马投资油棕相关行业，因此，必须厘清这个行业的持续性。

今日出席活动的包括欧盟主席暨大使玛丽亚及欧盟大马工商协会（EUMCCI）首席执行员罗贝纳。