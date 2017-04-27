听失智丈夫对她说出这句话 琼瑶：跌进最深的地狱 娱乐新闻

（台北27日讯）知名言情小说作家琼瑶，先前突然公开遗书，交代后事要求“尊严死”，引发热议，同时，她也透露了丈夫平鑫涛罹患血管型失智症，已住院400多天，让她身心近乎崩溃，26日她在脸书撰写了长文，一直担心的事情终于还是发生了，丈夫忘了她是谁，让她觉得“天地万物全化为虚有”。

琼瑶与平鑫涛结缡38年鹣鲽情深，而丈夫罹患失智症，让她相当忧心，但仍强打起精神当“特别护士”，抱持着正向的态度照顾着丈夫的一切，26日她写下丈夫住院的始末，称这个事件是她“永远的痛”，当时平鑫涛插尿管、鼻胃管，虽没忘记如何用嘴吃饭，但却再也不吃固体食物，但这些，都还不至于让琼瑶崩溃，她透露，自从平鑫涛失智后，她每天会问丈夫3个问题，“你好不好？”、“你有没有不舒服”、“你爱不爱我？”，直言“我们之间，就靠这3个问题支撑着”。

琼瑶说，当她每天问丈夫“爱不爱我”时，他总大声回答“爱”，有次她改问：“有一个人，名字叫做琼瑶，你知道她吗？”，平鑫涛竟看着她、困惑地回答：“不知道”，让琼瑶愣住了，“刹那间，四周所有的声音都消失了，天地万物全化为虚有”。

琼瑶之后拿出了平鑫涛创办的《皇冠》书籍，问他：“这是什么书，你知道吗？”，他回答：“不知道”，琼瑶再拿了本《皇冠》60周年特刊，平鑫涛当年为了这本书，整整编辑了一年，但平鑫涛看了此书，眼神更困惑，挫败地回答：“不知道”，之后丈夫的状况急转直下，进了荣总医院，意识不清且不断呻吟，琼瑶说：“从那天起，他再也没有回到可园，我也从那天起，跌进了最深的地狱！”