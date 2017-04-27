全国体育颁奖礼 残奥英雄膺最佳创史 体育新闻

（吉隆坡27日讯）在去年里约残奥会摘金兼破世界纪录的男子跳远帅哥阿都拉迪夫，在周三晚揭晓的2016年全国体育颁奖礼上力压拿督李宗伟、阿兹祖等候选人，荣获最佳男子运动员封号！

本次颁奖礼也是全国体育奖1966年设立以来首次批准残疾运动员纳入最佳运动员提名，就由阿都拉迪夫创造历史，成为50年来残疾运动员“封王”第一人，也是对我国残疾运动员跻身健全体育竞技平台的进一步肯定。其残奥女子T20级跳远摘铜的队友西蒂诺拉蒂雅拿下最佳残疾女子运动员奖，大马残疾田径队教练R贾卡纳坦也无悬念成为年度最佳教练。最佳残疾男子运动员奖由此从缺。

正在积极争取健全运动员角逐的吉隆坡东运会资格的阿都拉迪夫致词时兴奋地表示，对创造历史感到光荣，也感谢所有在运动员之路上帮助他的人。阿都拉迪夫此次“击败”的候选人强敌不仅是奥运奖牌名将：4届男子最佳得主李宗伟(羽球)和2届的阿兹祖(脚车)，也包括前年得主阿杰菲里(马来武术)、拉菲克(保龄球)和沙鲁阿兹曼(健身)。

最佳女子运动员奖是由在4项大赛都斩获金牌的马来武术世界冠军西蒂拉玛夺得，最佳男女团队则由奥运亚军组合包揽，羽球男双吴蔚昇/陈蔚强和跳水双姝潘德蕾拉/张俊虹各得荣誉。

阿都拉迪夫和30岁的西蒂拉玛都获得刚登基国家元首的苏丹莫哈末五世陛下颁发2万令吉奖励金和奖状，以示鼓励。

玻璃市小将 励志大成就

来自玻璃市的阿都拉迪夫与短跑同乡莫哈末里祖安，两人与铅球男将莫哈末兹亚都在里约残奥会为我国带来史无前例的金牌，也从此将残疾运动界在大马的关注度提升到巅峰高度，更是热血励志的故事。

阿都拉迪夫当时在里约残奥会男子T20级跳远项目中，三度“跳破”该项目世界纪录(原7.35米)，前两跳就跳出7.47米和7.54米，最终将全球最佳成绩定格在7.60米。同年稍早时，20岁的他在砂拉越马运会与健全运动员同场竞技，以7.46米技压全场摘金。

阿都拉迪夫积极在正常健儿界成绩榜求进步，在今年东运会来到大马主场之际，放眼入选东运标准而不仅是东残运资格，他在本月初获2016年教育部-全国学联体育励志奖。

全国体育颁奖礼荣誉榜

最佳男运动员：阿都拉迪夫（残疾田径）

最佳女运动员：西蒂拉玛（马来武术）

最佳男子团队：吴蔚昇/陈蔚强（羽球）

最佳女子团队：潘德蕾拉/张俊虹（跳水）

最佳残疾女运动员：西蒂诺拉蒂雅（残疾田径）

最佳男教练：R贾卡纳坦（残疾田径）

最佳女教练：陈仪慧（羽球）