宗伟/美女/铭君过关 新宇崴烽出局 体育新闻

（武汉27日综合电）第37届羽球亚锦赛在周四踏入正赛第二圈，大马军团率先由李宗伟领衔“美女组合”温可微/许嘉雯和混双陈健铭/赖沛君过关，惟男双王耀新/张御宇和自由人张崴烽皆败给强敌，无缘8强。

继首圈21比19、21比11拿下坂井一将之后，李宗伟周四上午遭遇对手西本拳太的顽抗，仍可在44分钟的拼斗后，再先衰后盛地以22比20、21比12的比分胜出，连续淘汰日本选手报到8强。

作为卫冕冠军的李宗伟，下一圈对手将是当天两局击败印度好手阿斋尔的中华台北男将许仁豪。稍后，在首圈3局苦胜台湾林祐贤的张崴烽，以18比21、9比21输给香港新锐伍家朗，止步次圈。主队名将谌龙、石宇奇、韩国的孙完虎等种子选手也都纷纷闯关。林丹则在次圈迎战日本的常山干太。

温可微/许嘉雯和陈健铭/赖沛君在次圈分别惊喜力挫王懿律/黄雅琼和日本组合数野健太/栗原文音，而中国“高塔组合”李俊慧/刘雨辰则以13比21、21比17、21比15击退我国的耀新/御宇，正在力拼东运资格的后者无法再进一步。

在周三的首圈赛事中，大马军团的自由人男单祖法德利、男双吴世飞/诺伊祖丁、女双李明艳/邹美君和林芸如/叶铮雯、混双吴顺发/赖洁敏和女单一姐吴堇溦都是出师不利，分别输给了印尼的伊山、中华台北的卢敬尧/杨博涵、东道主的黄东萍/李茵晖以及香港组合吴咏瑢/袁倩瀅、泰国组合普蒂塔/莎茜丽和日本次号种子山口茜。

大马稍后登场周四次圈赛的还有女单仅存的谢抒芽和男双吴蔚昇/陈蔚强，他们在前一天分别击败伊朗的索拉雅(21比10、21比7)和中华台北的廖冠皓/吕佳彬(21比15、13比21、21比16)。惟，比起“双蔚”要向主队的黄凯祥/王懿律报回去年日本公开赛不敌之仇，即将硬碰泰国好手拉查诺的谢抒芽度更高。