米都民宅遭入屋抢劫 女事主疑歹徒施法术造案 北马新闻

(亚罗士打26日讯)入屋抢劫的歹徒施法术造案？

2名持刀匪清晨以六角扳手开门入屋抢劫，以被单罩住女事主，亮刀要胁屋主俩母子乖乖就范，取走屋内名酒、手机及钱包等财物后，驾着事主的本田雅阁逃逸。

这起入屋抢劫案于周三清晨约5时20分，在米都美都园一间民宅发生，女事主在事发前一天，发现信箱内被置放着一个装有多张粉红色神庙签诗及一张2013年路税的神秘信封，不排除匪徒在造案前有施法。

尤姓女事主(58岁)指出，事发时，她和30岁儿子都在各自的房间内，她的房间在楼下，而儿子的房间则在楼上。

她说，今早约5时她已起床，但还在房间内躺着休息，突然听到厨房有声音，以为楼上的儿子已睡醒，下楼找东西吃，于是在房内跟儿子讲话，但对方并没有回应。

“正当我打开房门要看个究竟时，惊见1名男子已站在房外，我完全看不清楚该名男子的样貌，他戴着口罩，身穿有帽夹克，手持小刀，一手把我推入房间，然后以被单罩盖着我，口操福建话叫我不要吵。”

她说，当时她非常害怕，一直大声的喊儿子的名字，向儿子求助。

事主儿子表示，他感觉母亲的叫喊声有点不妥，于是在下楼前顺手拿了仅剩下半箱的汽水充当武器。

“我一下楼就看到母亲的房门开着，母亲蹲在门旁，一名手持小刀的匪徒在母亲旁边守着。”

他说，他趁对方没注意，趋前欲将匪徒制伏，未料，另一名手持巴冷刀的匪徒突然冲了进来，拿着巴冷刀指向他，叫他不要乱来，他就一直往后退到后房门口。

“正当该名持巴冷刀匪吩咐负责守着母亲的匪徒拿电线来捆绑我时，母亲赶紧趁对方不留意反锁自己在房内，而我在母亲激怒匪徒后，也趁机反锁自己在后房。”

他说，匪徒最终拿他们没办法，跑上楼搜索他房间，把他的2台手机、钱包、车锁匙、泰国佛牌拿走，并驾着他的白色本田雅阁逃逸。

他表示，匪徒在造案前已打开屋子前后门方便逃跑，不排除屋外还有1名同党在车内等待接应。

他指出，匪徒干案手法熟练，所有门锁都没有被撬开或破坏痕迹。

他说，被匪徒驾走的本田雅阁车牌号码为KDV8618，他在事发后已向警方报案。#