【金钱游戏陷阱】黄泉安：引用对付政治人物手段 应扣金钱游戏主持人护照 北马新闻

（槟城26日讯）日落洞国会议员黄泉安呼吁警方和移民厅引用对付政治人物的手段，暂扣金钱游戏门面主持人国际护照，并即刻采取行动。

JJPTR疑崩盘消息延烧数天后，内阁终于周三指示国内贸易、合作社及消费部，从法律角度探讨可采取的行动，并向公众解说金钱游戏弊端。

黄泉安周三接受本报访问，直指执法当局包括警方商业罪案组、国家银行、反贪会等须马上抛掉官僚作风、化被动为主动，不必等受害者报案，主动开档调查。

“尤其国家银行，它早前将JJPTR列入警惕名单，为何至今仍没采取行动？”

他说，金钱游戏的种类、营运模型、回酬制和各国骗局的样板戏，近日被媒体大篇幅分析报道，让一窝蜂盲从投资者对金钱游戏有更深了解，是正面发展。

可是，他认为金钱游戏崩盘事件被忽略的，是幕后操盘集团的真面目，这是警方和国行必须重力追击的方向。

他指出，金钱游戏用科技进行无边疆巨资汇款，尤其是外汇市场交易，都是通过官方金融机制结账，不会大事搬运黄金或现钞满街走。

“目前，国家银行监视汇款顶限是5万令吉。金钱游戏的汇款数额以千万计，国家银行的警铃应该是响个不停。”

因此，他批评在这起事件上，国行的后知后觉处理方式，是关键性把关失策的典型例子。#