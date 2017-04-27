【JJ崩盘疑云】户口被侵在外国发生 李宗圣：在国内报警于事无补

（槟城27日讯）JJPTR 创办人李宗圣不点名促民主行动党议员不要政治化其公司课题，同时称其公司外汇户口被不明人士侵入事件是在外国发生，因此在大马报警也于事无补。

李宗圣于周三旁晚，再通过其社交网平台的管道发文给其会员，指他近日四处奔波及见了多名关心他的人，并获得不少圈内及圈外人士主动提出许多宝贵的意见来帮助他。因此，他强调将会公布最新策略和新公司经营模式。

他这次的发文，也对于有民主行动党议员们主动代表部分会员们伸张正义，以及限他48小时内报案或主动与他们洽会商讨如何赔偿的做法，发表其立场回应。他表示，其公司已有方案来偿还那些还没回本的会员，因此不希望有人政治化事件。

他提及，对于其公司外汇户口被不明人士侵入事件，公司会进行内部调查再做一步决定。他也说，在请教了多位专业人士后获知，由于MT4户口被侵入是发生在国外，所以在国内报警于事无补。

他也一如之前的发文内容强调，他不会逃避也不会像传闻中的那样准备逃跑。