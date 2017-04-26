控方撤回勒索指控 MyWatch主席无罪释放 国内新闻

（吉隆坡26日讯）鉴于控方撤回指控，加影推事庭裁决，大马罪案监督特别小组（MyWatch）主席拿督桑吉温被控勒索一名商人2万令吉罪名不成立，无罪释放。

主控官梅阁马哈迪尔副检察司说，控方通知推事诺阿菲达，布城检控组主任已下达撤回指控的指示。

“投诉人不想再继续这宗案件，希望撤回指控。”根据控状，32岁桑吉温涉嫌于去年5月23日晚上8时，在加影TTDI Grove花园涉嫌勒索52岁商人王林进（译音）2万令吉。

被告因而抵触刑事法典第385条文，一旦罪成，最高刑罚为监禁7年或罚款或鞭笞，或施以其中两项刑罚。

桑吉温官非缠身，本月20日涉嫌于1月在脸书诽谤大马皇家警察被控上吉隆坡推事庭，否认有罪。

去年8月25日，他涉嫌诈骗和伪造学历在吉隆坡推事庭面控，但不认罪；去年8月16日也在吉隆坡推事庭被控勒索一名男子，他也不认罪。

去年10月27日，桑吉温否认涉嫌在其脸书对全国总警长丹斯里卡立发表恶言的罪控。

去年8月12日，他在淡马鲁推事庭否认勒索的罪控；去年7月19日，他分别在芙蓉推事庭和地庭否认聘请非法外劳和勒索的罪控。#