专窃手提袋与抢劫外劳 警破2匪党扣11男女 国内新闻

（吉隆坡26日讯）金马警区连破2个分别专偷窃酒店顾客手提袋和抢劫外劳的匪党，逮捕11名男女助查，起获手机、手提电脑和干案工具。

金马警区主任苏克里说，警方于4月24日展开一个“ 手提袋行动”，在秋杰地区逮捕6名男女，分别是3名印尼男子、1名印尼女子、1名缅甸男子和1名本地手机店业者，年龄介于30到40岁。

他说，警方在行动中起获62张外币、47架手机、4架手提电脑、5架平板电脑和匪徒干案用的手提袋。

“5名外籍的嫌犯涉及偷窃酒店顾客的手提袋，他们是趁著酒店顾客在大厅用餐，冒充顾客混入其中，然后伺机偷走放在椅上的手提袋。”

他披露，嫌犯干案后把偷窃的手机或平板电脑卖给该名手机店业者，随着嫌犯落网，警方相信至少侦破22宗区内发生的案件。

他说，这批匪党是从2014年开始崛起，主要是在5星级酒店餐厅偷窃顾客的手提袋，目前警方尚追缉一名叫雅辛的印尼男子。

另一方面，警方于4月25日在陆佑路地区逮捕5名涉及抢劫外劳的印裔男子，起获30架手机。

他说，嫌犯的年龄介于19到30岁，他们于4月22日在陆佑路抢劫及致伤一名孟加拉男子后，挟持受害者回返宿舍，然后抢劫宿舍内17名外劳。

“5名嫌犯分别手持铁条、塑料管、巴冷刀要胁宿舍内的外劳后，迅速抢走外劳的手机和现款，损失约8万令吉。”

他说，随著嫌犯落网，警方侦破至少3宗类似的案件，警方援引刑事法典第394条文展开调查。#