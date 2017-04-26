左眼失明疼痛 女郎冀援助更换眼球 国内新闻

（芙蓉26日讯）“我左眼坏了，需要动手术换眼球。”

27岁克丽丝蒂娜今日向芙蓉市议员张永坚求助时说，打从娘胎出世，她的左眼就开始失明，无法正常睹物，所以一直只用右眼看世界。

“我的左眼看东西都是一片白蒙蒙，但它看起来就跟正常的眼睛一样，我若不说，没人知道我的左眼看不见东西。”

这种情况一直持续到她14岁，原本无法睹物的左眼开始让她感到疼痛，无奈之下必须求医，才得悉需换眼球。

她说，父亲是名的士司机，母亲是家庭主妇，当时也靠着父亲单薄的收入，让她到马六甲中央医院更换眼球。

不过，随着年龄增长，现有的眼球已不适用，所以她再次开始感觉左眼疼痛，求医后才发现需更换属于成人的眼球。

“由于中央医院没有提供这种手术服务，所以被逼到私人医院更换眼球，数千令吉的手术费，也让家人感到吃不消。”

鉴此，张永坚决定通过万能万字公司的爱心筹款，为克丽丝蒂娜筹获更换眼球的手术费，以便让她尽早脱离眼球不适的痛楚。

他也移交300令吉予克丽丝蒂娜，希望能起抛砖引玉的作用，同时呼吁公众关注社会不幸人士。