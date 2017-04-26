不慎踩到铁钉 单亲妈妈少半截脚板 国内新闻

（芙蓉26日讯）一枚铁钉，让单亲妈妈几乎没了半截脚板，从此加入残障人士行列。

37岁单亲妈妈凯伦，原本在一间餐馆工作，含辛茹苦养大16岁儿子，讵料去年屠妖节前夕，当她如常工作时，却在忙碌中不慎踩到一枚铁钉，顿时让她感到痛不欲生。

尽管如此，她以为踩到铁钉只是小事一桩，便到一间诊所治疗，之后便回家休息。

不料，脚伤却没有因此好转，而且伤口越来越溃烂，致使她不得不到中央医院求医，方惊悉近半截右脚板，包括右脚拇指必须被切除以保命。

行动不便经济陷困

凯伦切除近半截右脚板后，目前伤口正在愈合阶段，致使她行动不便，也无法如常工作，家庭经济陷困。

张永坚助申请爱心筹款

马华芙蓉市议员张永坚了解凯伦的情况后，马上协助凯伦向万能万字公司申请爱心筹款活动，希望能为凯伦解决当前的燃眉之急。

他说，拉杭18区居民协会主席吉娜也协助凯伦申请残障人士卡，同时呼吁公众人士不分种族向凯伦伸出援手，有意协助凯伦的善心人士，可联络019-6238636（张永坚）。