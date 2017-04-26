李文材：动作频频欲洗白 促反贪局重查纳吉26亿案 国内新闻

（怡保26日讯)务边国会议员李文材医生指出，反贪局最近动作频频，包括高调提控涉房产弊案的柔佛行政议员，及调查与马六甲政府关系密切的巫统政治人物。他说，倘若当局要洗脱“只抓小鱼，不抓大鱼”的负面形象，最首要的是重新开档彻查首相纳吉26亿弊案丑闻。

他强调，纳吉身为我国行政首长，在没有任何合理解释私人银行户头接受26亿巨款，已违反公职人员行为操守。较早前反贪会的报告公布，却竟然以26亿是捐款作为理由，草草结束调查。

“反贪局为纳吉背书的举动已再次严重打击其公信力。因此，当局唯有展现改革的决心，宣布重新调查上述弊案，以让真相水落石出并严惩涉案的贪污者，才能有望取信于民”

李文材日前是在硝山出席一项茶会活动时，与来自新寿活新村的村民分享以上讯息。上述活动由公正党社会关系局及硝山区部联合主办，获得当地居民踊跃出席。当天的嘉宾包括新邦波赖州议员陈家兴、瓜拉古楼州议员尤努斯、也朗州议员罗思义、硝山希望联盟秘书处主席陆曼、公青团霹雳州副团长黄诗情等。 #