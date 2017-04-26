伊党今起召开大会暨改选 副主席与中委职竞争激烈 北马新闻

（亚罗士打26日讯）伊斯兰党大会将于4月27日起至5月1日，首次在吉打伊斯兰党总部举行。大会同时也将进行2017-2019年第63届理事会改选，全国副主席与中委职有战火。

共有4人角逐3个副主席职位，他们是依德里斯、拿督莫哈末阿玛、拿督依斯干达以及纳沙鲁汀。中委方面则有26人争18个中委名额。

伊党这次的改选提名经于4月17日截止，主席、署理主席职没有出现竞争分别由哈迪阿旺与拿督依布拉欣蝉联，另外2个稽查职位也没有出现竞争，由那吉末与末苏哥当选。。

这是伊党创党以来，首次在亚罗士打举办全国大会暨改选，显见该党非常重视吉打州这一个城池，对这个该党曾经一度执政的吉打州志在必得，誓在第14届全国大选重夺政权。

届时，来自全国各地的伊党代表将聚集在吉打州伊党总部，必有一番盛况。

伊青团中委职位开打

至于伊青团方面，则只有中委职位开打，共14人竞争12个名额，其余高职包括团长、署理团长、副团长以及稽查都不战而胜。

伊青团团长由哈迪阿旺之子莫哈末卡力尔阿都哈迪担任，署理团长与副团长则分别由凯鲁尼占基尔鲁汀以及阿末法特里沙里担任，2位稽查由莫哈末沙希尔与莫哈末阿里担任。

妇女组16人角逐12名额

伊党妇女组主方面，也是只有中委职位出现竞争，共16人竞争12个名额，其余高职包括妇女组主席、署理主席、副主席以及2位稽查皆不战而胜，妇女组主席由诺丽达沙烈担任。

妇女组署理主席与副主席分别由罗斯尼阿当与莎拉米莫哈末诺担任，2位稽查是芭斯玛都与诺米拉玛末。

全国伊党大会定在4月29日至5月1日举行，开幕将在29日上午9时开始，改选会在29日下午4时举行。

伊青团第58届大会将于4月27日早上9时开幕，大会召开两天至4月28日，改选在27日中午12时30分进行投票，并于28日上午9时10分公布改选成绩。

伊党妇女组同样于4月27日上午9时开幕，当天早上11时45分与大会同步进行投票，并于当晚9时15分公布改选成绩。

此外，将于4月27日举行的伊党长老理事会大会暨改选，所有职位都不战而胜。