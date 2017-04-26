麦慕娜：包括外籍配偶 合法小贩不得聘请外籍员工 北马新闻

（大山脚26日讯）只要是合法小贩，皆不得聘请外籍员工！

当局主席拿督麦慕娜透露，所有获得小贩执照的路边摊位业者，包括在饮食中心里摆摊的合法小贩等，皆不得聘请外籍员工，包括其外籍配偶也不得在摊位帮忙做生意。

据了解，威省共有8419名合法路边摊位小贩、早市以及夜市小贩、当局管辖下的摊位小贩有5500人；拥有商业执照者则逾3万人。

麦慕娜今日召开记者会时，这么表示。

麦慕娜昨日在月常会议上宣布，当局经已在3月举行的月常会议中，通过“聘用外籍劳工或永久居民”政策的建议，该新政策将在今年6月1日起实行。

“不得聘请外籍员工”的条例，仅限于属于当局管辖下的路边摊位、饮食中心及商业中心；至于私人商业中心则必须确保拥有至少30%本地员工。

新政策规定，所有在当局管辖下的公共巴刹、饮食中心及路边摊业者，皆不得聘用外籍人士或永久居民为员工，包括本地居民的外籍配偶；即使有关外籍人士已取得移民局发出的工作准证，惟在新政策下，对方仍不得在当局管辖的单位工作，以为本地人保留工作机会。

同时，新政策也规定，所有商业中心业者聘请的本地员工人数，必须占总员工的30%；且店内也不得张贴除了大马通用语文，即国文、英文、华文、及淡米尔文以外的语文广告牌。

拟问卷调查收集民意

麦慕娜指出，新政策经过报导后，她收到多方面的意见回馈，为更好的收集民意，当局即刻拟出一份问卷调查，市民尤其是贩商也通过当局官网、脸书链接以及威省市政局手机程式“MyMPSP”，填写意见。

她说，问卷内容包括收集填写者年龄、种族、对新政策各项规定是否赞同等问题，并留有“评论”框，让填写者发表本身看法。

不过，有关问卷并不需要输入身份证号码或姓名，只需要登录上述3项管道其中之一，便可填写意见。

麦慕娜表示，上述问卷调查将在27日起至今年5月10日截止，完成意见分析后，将直接带入委员会小组会议中进行讨论，并视分析结果研究新政策是否需要修正或增加其他条例。

询及为何当局在制定政策前，没有进行问卷调查，麦慕娜表示，每当收集民意时往往反应冷淡或不受重视，但当政策发布后，四方意见便接踵而来，这也是当局决定针对新政策进行问券调查的缘故。

威省市政局秘书罗扎里指出，当局设立摊位、饮食中心及商业中心原意，是提供本地人一个做小生意的平台，但却一再接到投诉，指做生意的并非本地人，这与当局初初衷背道而驰。

同时，他也说，每当执法人员进行突击检查时，做生意的外籍人士纷纷表明本身只是员工，并非店主，这让取缔行动甚为困难。

据了解，但只是大山脚市区，便有约83家店面并非是本地人营运，执法单位在经过3次监管后，其中5家确定是由外籍人士经营后，其营业执照已被撤销。

方美铼：新政策有疑虑可联络议员

询及威省市议员会否下乡服务，亲自前往各区巴刹为民解说新政策用意，威省市议员民主行动党党鞭方美铼说，对新政策存有疑虑，或不谙马来文者，可直接联络各区市议员，或前往州议员服务中心咨询详情。

威省市议员陈宗兴说，他将在近期内前往巴刹实地进行问卷调查，以便更快速的获得民意，希望同僚可一同随行。

出席记者会者尚有威省市议员王育璇及胡智胜等。#