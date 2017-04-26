威省禁聘外籍人士政策影响营运 巴刹小贩冀网开一面 北马新闻

（大山脚26日讯）威省市政局宣布禁止聘用外籍人士或永久居民政策后，深受影响的巴刹小贩业者纷纷叫苦连天，认为当局在落实政策前，并没有真正对症下药，反倒使得守法业者陷入营运困难的局面。

大山脚盂兰山庄总务江招发（56岁）认为，当局应网开一面，直接对付将摊位出租予外籍人士的本地市民，而不是一竹竿打翻整船人，影响守法小贩的营运。

江招发：未对症下药

江招发在大山脚巴刹从事菜贩至今已有20多年，他说，该巴刹的确有些业者将摊位出租予外籍人士，对当局制定政策进行管制的做法表示认同，不过有关政策理应对症下药，而不是牵连其他守法同行。

江招发今日接受本报记者访问时，这么表示。

他说，大多数年轻一辈的本地人对于小贩生意敬谢不敏，反倒是外籍员工较为刻苦耐劳，也肯拼搏，加上工资是以天计算，这也使得他们除了生病之外，几乎每天都工作，积极赚取工资寄回家乡。

“做巴刹的（小贩），像卖菜的，大部分是凌晨3、4时就得起来工作，一直忙到傍晚约7时才结束。这么长的工作时间，很多本地人都不愿意做。”

他透露，该巴刹外籍员工相处情况尚好，也没有出现纠纷，最重要的是，大部分的粗重工作都落在他们身上，包括协助顾客搬运货物等等。

江招发说，现今从事小贩行业的大都是中年人，在这青黄不接的情况下，一旦市政局落实有关政策，将加剧巴刹小贩业者结束营业的脚步。

陈先生：难聘请本地员工

另一子承父业的鱼市小贩陈先生（38岁）说，要是小贩不得聘用外籍员工，则当局得给小贩们准备一批人顶替，“本地人都不做，我到哪里去找人来工作？”

他表示，很难聘请到本地人到摊位打工，而且，他所聘请的外籍员工都拥有合法准证，当局说不得聘请就不能请，“官字两个口”，再如何反对到最后也是枉然，对此政策深感失望。

目前聘请2名外籍员工的菜贩陈先生（45岁）直言，倘若没有外籍员工协助经营生意，则巴刹最后结局只得是停止营业。

陈先生说，其菜档生意也是接手自父亲，至今已有25年，惟其孩子都不愿接手，如果没有外籍员工，菜贩生意将无法继续营运。

同时，一名不愿具名小贩认为，当局此项政策与移民局批准申请合法外籍员工的政策有冲突，且有越权之嫌，对此深表不满。

网民褒贬不一

自威省市政局宣布聘请外籍人士或永久居民政策后，网民对此褒贬不一，包括政策落实后，小贩中心会否改变现有营业时间、一星期只工作几日等等，也担心此后小贩会因聘请本地人的关系，百物又再涨价，届时，苦的还是人民。

也有网民认为“高官不会明白平民的苦衷”，也有评论认为本地人都不会从事小贩生意，另一网民则说：“要解决外劳问题，本地人要争气”。

另外，部分网民认为，好的是不会再有外籍员工负责煮炒工作，坏的则是日后食物会涨价。

促施行符合民情政策 刘子健：有2项须检讨

槟议长兼武吉淡汶区州议员拿督刘子健认为，威省市政局禁饮食业聘外劳政策，有2项必须给予检讨，即合法外劳及贩商的另一半是外劳。

“我认为市局应该接受这2项条件的贩商，允准合法的外劳成为熟食档的帮手。我也促请市议员针对此向市局反映贩商，以能施行符合民情的政策。”

他也说，对于把摊位顶让或由外劳操作的熟食档，就应该严加取缔，才不会让这些人剥夺有需要者的权益。他是出席周二华都村大伯公庆典、理事会宣誓礼暨筹募幼稚园活动基金的晚宴上，在致词中作如是表示。