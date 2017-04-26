林冠英：开放包容 互惠共赢 一带一路为城市提供新机遇 北马新闻

（槟城26日讯）槟州首席部长林冠英接受中新社访问谈论“一带一路”课题。林冠英说，一带一路效应正在槟城呈现互惠共赢的历史轮廓。

访问在槟城首长办公室进行。林冠英在访问中说，中国提出的“一带一路”倡议中，既提倡努力做到城市基础设施的互联互通，更提倡通过打造良好的人文环境让人心相通，为城市间的互学互鉴、互利共赢提供新的机遇。

他说，“一带一路”倡议继承和发扬了和平合作、开放包容、互惠共赢的丝路精神，中国通过“十分友善”的方式，把资金和技术投入到“一带一路”沿线城市的基础设施建设，大大提高了沿线城市的生活品质，赋予“一带一路”建设提倡的共商、共建、共享新的内涵与意义。

“槟城州是马来西亚目前唯一的华裔担任首席部长的州属，与中国有着深厚的经贸文化往来。”

中新社的这篇访问于4月24日发布。

林冠英透露，中国企业积极参与槟城州水坝、公路、填海等各项基础设施建设项目，多年来已累计超过143亿令吉。中资在槟城州的投资与合作领域也日渐呈现多元化的发展势头。近些年，中资企业也开始在新能源、电子工业、制药业等制造业加大对槟城州各领域的投资力度，为当地创造了就业机会，带动当地经济发展，中国的21世纪海上丝绸之路的积极效应正在槟城逐渐呈现出互惠共赢的历史轮廓。

他表示，经济合作固然重要，但城市间的人文合作无疑是中国同“一带一路”沿线国家互联互通的重要表现形式，也是槟城未来与中国合作的重要支点。

促进创意产业 培养艺术氛围

林冠英说，槟城把艺术视为能改变经济命运的重要因素，这种理念在北京的“798艺术区”也可以找到，对于艺术和文化的尊重是两国人文交流的重要基础。

他说，“用艺术和文化把城市打造成一个有灵魂和内涵的国际化大都市”的策略，不仅适用于北京，也适用于槟城。槟城会借鉴“798艺术区”的成功经验，进一步打造先锋艺术和街头文化，促进创意产业的发展，培养城市的艺术氛围。在这一方面，槟城会充分发挥互学互鉴、互惠互利的丝路精神，以人文艺术交流为先锋，打造艺术文化交流新形态，促进城市间的交流与和谐发展。

2008年，槟州首府乔治市被联合国教科文组织列为世界非物质文化遗产，用以保护乔治市汇集多元民族文化的生活方式所展示出的多元文化的社会历史价值。如今，在乔治市老城区的街头，仍然散布着许多生动并且富有南洋风情的壁画和风情各异的南洋骑楼，不仅成为乔治市最亮丽的风景，也是这座城市的灵魂和独特魅力所在。

分享城市灵魂具体意义 多样与和谐融洽与包容

从小受英文教育的首席部长在访谈过程中用流利中文回答问题也让中新社记者印象深刻，特别在报导中提及。

林冠英在被问及槟城的“城市灵魂”具体内容是什么时回复说是“多样与和谐，融洽与包容。”

“中国同样也是多民族国家，在‘一带一路’框架下，我们不仅要共同探索‘现代文明与传统文化的平衡点’，更需要共同探讨‘多样与和谐的平衡点’，在更深层次上相互交流，学习借鉴，共同打造和谐包容的城市灵魂。

“这就像当年孙中山先生南下槟城一样，”林冠英说，“当时，虽然身处不同的土地，但对于祖国的热爱以及对幸福生活的向往，让孙先生和东南亚华侨华人心心相印”。林冠英表示，这种经过时代洗礼的信任与友谊，是两个国家和各个城市间打造“命运共同体”的历史优势，借助城市间人文合作的新起点，在“一带一路”倡议下，为多元文化间的交流与合作打造新的机遇与平台。