援引刑事条文查诽谤纳吉案 警充公潘俭伟手机 国内新闻

（吉隆坡26日讯）继被首相拿督斯里纳吉入秉法庭以民事诉讼指涉及诽谤后，八打灵再也北区国会议员潘俭伟再被警方援引刑事条文调查此案，且被充公手机作为调查的用途。

潘俭伟于星期三上午10时20分，在泗岩沫国会议员林立迎兼代表律师的陪同下，进入全国警察总部，两小时后约中午12时许走出警局后，便乘上警车前往他位于万达镇的国会议员服务中心，以便警方取走被指涉及直播有关诽谤纳吉的手机。

潘俭伟也是行动党宣传秘书，他在离开全国警察总部至被带上警车离开，皆不被允许向久候多时的记者发表谈话。

林立迎较后对记者说，警方是接获投报后，援引刑事法典第500毁谤条文，调查此案。

根据投报内容，潘俭伟被指于4月6日，在国会大厅以脸书直播涉及发表诽谤纳吉的声明。

林立迎说，他们在录取口供过程中，曾向查案官了解何人报案不遂。

他说：“其实对方有必要交代是谁报案，然而我们却没有坚持对方告知”。

他指出，他只能肯定报案者并非纳吉。

他说，查案官的态度良好，他要求潘俭伟交出进行脸书直播的手机，惟他们交代脸书直播的录影短片，存放在脸书的伺服器上，手机上是不会存有相关的短片，他不清楚查案官是否对脸书直播功能不熟悉，却坚持必须上门取走潘俭伟的手机。

他补充，技术上而言，在潘俭伟的手机交出前，是被警方拘留，警方将会把手机交给鉴证组。

林立迎说，不同于纳吉民事起诉潘俭伟，民事起诉涉及金钱赔偿，刑事诽谤诉讼一旦罪成，可面对两年的监禁。不过在此条文下没有明文交代罪成涉及的赔偿额；他也指潘俭伟迄今还未接获纳吉起诉诽谤的诉讼文件。

潘俭伟过后被送返全国警察总部后，对记者发表简短谈话，他说将会配合协助警方的调查，唯同时要求警方同样调查纳吉涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的案件。

纳吉于上星期五（21日）入秉高庭，向潘俭伟追讨赔偿，并要求高庭发出禁令，禁止潘俭伟或代理，继续发表类似的诽谤性言论。

根据纳吉入秉高庭的诉状，潘俭伟于4月6日，在伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺在国会提呈355修正案私人法案后，在脸书上载了一段长达2分钟21秒，题为“国阵政府放弃所有法案以让路给伊党355修正私人法案”的视频。#