4歌手与学生献演筹款 圣芳济706心弦之夜 大城小镇

（槟城26日讯）圣芳济中学7月6日倾尽全校才艺生，偕4位本地著名歌手演出“心弦之夜”，以为铜乐队和扩建校舍基金筹募经费，并设下25万令吉为筹款目标，望社会人士鼎力相助。

圣芳济学院为槟州百年校府之一，过去至今不但学术表现标青，更在课外活动上有出色表现。是场音乐晚会，将有难得一见的“苏格兰风笛”表演，展现旧时代英校文化传统。

圣芳济学校扩建基金委员会主席丹斯里王锦发指出，苏格兰风笛是该校沿袭英校传统，至今仍获校方保留。大马当下，只有少数但传统学府，继续推动是项传统乐器。

“我是于上世纪60年代毕业。在我就学时期，校内乐队已经在吹奏苏格兰风笛。华社或许会对其陌生，这让心弦之夜，更具观赏价值。”

他在该校召开的记者会上说，建委会自2015年开始，为兴建一座3层楼校舍和多元用途礼堂，进行筹款。是项计划目标，是为自1852年建校的圣芳济进行扩建，让学生拥有更多活动空间。

在3层楼校舍计划下，2楼和3楼共有6间教室。这包括一间音乐室、资源室等，底楼将充作圣芳济文化遗产中心。

他指出，心弦之夜顾名思义是以音乐会友。当晚，校方除了安排风笛手演出外，学生乐队也以全队16人规模演出，其他才艺生和部分校友，更受号召以钢琴独奏、舞蹈和演唱等，为公众表演。

他说，为争取更多华社支持是项筹款行动，主办方即圣芳济家教协会，也与《光华日报》合作邀请本地著名歌手，在晚会上参与表演，演唱多首名曲。

“我们常说教育不分源流。纵然圣芳济不是华校，但在教育面前是不分族群的，我期望华社也能力挺，捐款建校。”

他补充，“心弦之夜”在槟州大会堂举行，现场可容纳逾1000人。这项音乐晚会将以乐捐方式出售门票。当晚筹募的款项，小部分将捐予学校铜乐队，作为购买和修复乐器之用。

“大部分款项，则悉数充作扩建校舍基金。”

是项音乐晚会将于当晚7时30分开始至10时30分结束，受邀演唱的本地歌手是大马邓丽君陈采君、Astro全球欢喜来卡拉总冠军蔡汶妡、Astro欢喜来卡拉亚军郑忠宪和第16届光华旧曲总冠军郑荣财。

圣芳济扩建3层楼校舍和多元用途礼堂工程计划，预料耗费250万令吉。

任宝保：各族学生合演

“心弦之夜”工委会主席任宝保强调，圣芳济招收各族学生就读，当晚演出是中、英和国语歌唱表演兼具，是各族融和的多元表演之夜，具有独特色彩。

“一些校友，也会回校参与演出，展示学生爱护母校之情。望社会人士慷慨解囊。”

沈福吉：已建校165年

圣芳济中学校长沈福吉也说，圣芳济建校至今165年。一直秉持过去校风和注重学生文艺学习的传统。

因此，扩建校舍将有助校务，达至另一个历史高峰，期望获社会人士认捐。

王锦发：捐20万命名课室

晚会上，将有4名学生呈献苏格兰风笛表演，让观众感受传统苏格兰乐声之美。

任何捐献1000令吉或以上者，都可获发豁免所得税收据。

丹斯里王锦发也补充，任何捐献20万令吉或以上者，课室将以其名字命名，以及捐献5万令吉的4名捐献者，课室将以他们的名字联合命名。捐献1000令吉或以上者，名字则列放资源室内。

至于有意购买门票者，每乐捐50令吉，便获得一张金级门票、100令吉则获1张白金级门票。1000令吉则受邀剪彩，并获2张嘉宾券，5000令吉则受邀击鼓和4张嘉宾券，最后乐捐1万令吉，则受邀鸣锣和获6张嘉宾券。

有意乐捐购票者可致电本报04-2612312 （分线329/330）或到本报购买。