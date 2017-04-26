【金钱游戏陷阱】2社青团领袖 为JJ针锋相对 北马新闻

（槟城26日讯）“解救普通人”事件，也引发政治人物在社交网上因不同意见而起口水战，两名民主行动党社青团领袖胡克耀及王宇航，隔空在脸书上针锋相对。

民主行动党社青团全国理事胡克耀之前针对JJPTR事件，在社交网上发文批评金钱游戏。他搭配新闻报道的截图，在脸书上发文要求执法当局严抓老千，并对于搭上末班车而后悔当初的投资者表示遗憾。不料，其贴文被槟州民主行动党社青团宣传秘书王宇航截图下来，发文谴责胡克耀以“笑人活该”的态度发言。

针对这起JJPTR事件引发出来的风波，胡克耀接受电访时指出，他是针对各类的金钱游戏而在脸书上发文，对于投资者的遭遇深表同情，同时不应让老千得以逍遥法外，执法当局应采取行动打击金钱游戏。他说，投资者不该被骗的都已经被骗了，希望投资者针对此事报警，交由执法当局处理，让老千得到应有的法律惩罚。

胡克耀冀投资者报警

他坦言对于王宇航的所为感到无奈。当王宇航的贴文曝光后，网民对他作出滋扰，甚至半夜私信他“断人财路犹如杀人父母”和“你们打击这个JJPTR将会失去我们的选票，我们投给国阵也不投给火箭。”等等，让他饱受干扰，甚至还被冠上是脸书网页“原来是这样”管理员，令他感到非常无奈。

无论如何，他说，虽然王宇航与他持有不同立场，但他并不会责怪或记恨对方，每个人都有言论自由，至于对方截图发文事件，一切皆在脸书上解决即可，不会因此报警处理。他也强调，他会针对被冤枉成脸书网页“原来是这样”管理员一事，将于周三晚上时段前往附近警局报案，以示清白。

王宇航不回应脸书风波

王宇航强调，脸书风波不应该带到现实社会上，因此他不愿做出回应。

王宇航早前在其脸书上，发表有关金钱游戏的看法，更表示政治人物应警惕劝请其他老百姓勿步上后尘，但绝对不应幸灾乐祸去取笑人民。他也强调，作为公众人物，在公众利益上发声是职责，但处理的方式可以更全面，才能凸显顾及全民的领袖和政党。

他说，若在无数受害的老百姓身上加以讽刺、嘲笑，来达到警惕其他民众，不应该是作为全民领袖的处事方针。不过，他认同，应该制止不受国行承认的投资项目，若二度伤害受害者，那么对对一个政党或政治原则来说，绝对是下下策。

他提及，不认同任何没有国家银行和其他相关单位所认可的投资，也不支持任何人将血汗钱投注在高风险的投资项目里头，并认为要是生活在国泰民安，丰衣足食的情况下，一般的人民也不会冒险将辛苦挣回来的血汗钱投资在没有国家银行认可的项目里头，当然有一些贪婪的小群众除外。然而如今的现象是，走在街上的许多人都是这些投资项目的玩家，这只证明了一点：老百姓的生活已经是来到几乎“民不聊生”的地步。就因为生活困苦，百姓才会想着如何让生活过得不那么糟。